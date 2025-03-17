Тиха небезпека: які кімнатні рослини не можна тримати у квартирі

Кімнатні рослини створюють затишок, покращують настрій і навіть очищують повітря. Однак не всі зелені улюбленці є безпечними для людини та домашніх тварин.

Деякі з них можуть спричиняти алергічні реакції, подразнення шкіри, отруєння або навіть впливати на роботу серцево-судинної системи. Які рослини краще не тримати у квартирі та чому, розповідає 24 Канал.

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Дифенбахія

Її сік містить отруйні речовини, які можуть спричинити подразнення шкіри, очей та слизової оболонки. При потраплянні в рот ця рослина викликає набряк і тимчасову втрату голосу. Особливо небезпечна вона для дітей та тварин.

Замість дифенбахії можна посадити калатею або хлорофітум – вони безпечні та добре очищають повітря.

Олеандр

Усі частини рослини містять токсини, які можуть викликати отруєння при контакті або потраплянні всередину. При вживанні навіть маленької кількості листя можливі серцеві розлади, блювота та запаморочення.

Кращий варіант – лаванда або жасмин, які також мають приємний аромат, але не є отруйними.

Монстера

Сік монстери містить речовини, які можуть викликати опіки та набряки слизової оболонки. Якщо домашні тварини спробують листя на смак, це може спричинити серйозне отруєння.

Філодендрон або стреліція натомість мають схожий декоративний ефект, але є менш токсичними.

Небезпечні рослини: дивіться відео

Паслін

Яскраві плоди привабливі для дітей, але вони небезпечні. Вживання може викликати сильне отруєння, блювоту, діарею та судоми.

Якщо хочеться яскравих акцентів, можна вирощувати каланхое або циссус.

Азалія

Листя азалії містить токсичні алкалоїди, які впливають на серцево-судинну систему. Воно викликає нудоту, слабкість і навіть судоми при отруєнні.

Гарний вибір – бегонія чи фіалка, які також мають привабливий вигляд, але є безпечними.

Каладіум

Сік рослини викликає сильне подразнення шкіри та очей. Потрапляння всередину може призвести до набряку гортані та проблем з диханням.

Альтернативою може стати декоративний фікус або драцена.

Що робити, якщо вдома вже є небезпечна рослина

Якщо серед ваших рослин опинилися небезпечні, тримайте їх подалі від дітей і тварин, використовуйте рукавички при догляді та розгляньте можливість заміни на безпечніші альтернативи.

Якщо ви хочете озеленити дім, краще обирати безпечні та корисні рослини, які не шкодять здоров’ю.

До речі, небезпечними можуть бути не тільки кімнатні рослини. Чимало вуличних рослин є отруйними та шкідливими для людей та домашніх тварин, що робить їх непридатними для висадки біля будинку.