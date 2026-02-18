З часом пожалкуєте про це: 6 популярних багаторічників, які не варто садити у саду
- Деякі багаторічники, як конвалія і волошка багаторічна, швидко розростаються і можуть витісняти інші рослини в саду.
- Рослини, такі як хамелеон і геліопсис, важко контролювати, оскільки вони стійкі до знищення і швидко поширюються.
Не всі красиві багаторічники – хороші сусіди в саду. Обираючи рослини, варто враховувати не лише декоративність, а й їхню поведінку з часом.
Рясне цвітіння означає багато насіння, яке швидко розлітається по всьому саду. Як наслідок – вони надто активно розростаються й витісняють інші рослини. Про це пише Better Homes and gardens.
Дивіться також Проблему з кротами на городі можна вирішити за допомогою простого трюку з 2 банками
Які багаторічними не варто висаджувати у саду?
Конвалія
Це класика саду з ніжними білими дзвониками та приємним ароматом навесні. Вона добре росте навіть у сухій тіні, де інші рослини не виживають. Але через рік – два після посадки конвалія починає агресивно розповзатися й витісняти сусідів. Зупинити її дуже складно – потрібен постійний контроль.
Конвалія дуже швидко розростається / Фото Evgeniya Vlasova / BHG
Волошка багаторічна
Ця рослина приваблює рясним весняно-літнім цвітінням і простотою догляду. Але вона надзвичайно активно самосіється: один кущ швидко перетворюється на десятки.
Волошка красива, але проблемна рослина для саду / Фото Kritsada Panichgul
Хамелеон
Ця рослина із строкатими листками має дуже декоративний вигляд. Проте вона швидко розростається й майже не піддається знищенню – навіть гербіциди мало допомагають.
Не садіть "хамелеон" у саду / Фото Evgeniya Vlasova / BHG
Геліопсис
Активно поширюється підземними коренями, утворюючи великі колонії. Він буквально проростає крізь інші рослини, і видалити його без шкоди для сусідів дуже складно.
Замість геліопсиса краще посадити звичайний соняшник / Фото Jacob Fox
Вербейник пурпуровий
У багатьох країнах визнаний інвазійним бур'яном. Він захоплює вологі ділянки та витісняє місцеві види.
Вербейнику пурпуровому не місце у вашому саду / Фото Kim Cornelison
М'ята
М'ята має ароматне листя, але після посадки практично "оселяється назавжди". Вона відростає навіть із маленьких шматочків кореня й легко розсіюється насінням.
М'яту краще не садити у саду / Фото Pete Krumhardt
Які їстівні багаторічники посадити у саду?
Багаторічні рослини можна посадити один раз і збирати врожай роками. Вони невибагливі, підходять навіть новачкам і значно спрощують догляд за городом. Про це пише Gardenary.
Орегано
Надзвичайно невибаглива рослина, швидко росте й добре зимує. Підходить навіть як ґрунтопокривна. Має насичений аромат, ідеальна для піци та пасти. Легко сушиться – купувати в магазині більше не доведеться.
Розмарин
Ароматний кущик, який відлякує шкідників і піднімає настрій. Добре росте в контейнерах і на грядках із дренованим ґрунтом. У холодних регіонах потребує зимового укриття. Чудово підходить до м'яса й овочів.
Шавлія
Стійка до холоду, може рости майже цілий рік. Дає рясний урожай листя. З неї готують чай, приправи й навіть ароматні пучки для дому.
Чебрець
Компактна й витривала рослина, красиво звисає з країв грядки. Має приємний пряний смак, підходить для сушіння. У теплому кліматі залишається зеленою весь рік.
Меліса
Дуже проста у вирощуванні, але може активно розростатися. Має лимонний аромат, відлякує комарів. Підходить для чаю, салатів і домашніх настоїв.
Які дерева ніколи не можна садити біля дому?
- Багато дерев здаються ідеальними для подвір'я – швидко ростуть, красиво цвітуть і дають тінь. Але фахівці попереджають: деякі популярні види можуть перетворитися на проблему й створити "зелений хаос" у дворі.
- Серед них – китайська бірючина, небесне дерево, груша Бредфорда, норвезький клен, російська олива, чорна акація.