18 лютого, 13:25
З часом пожалкуєте про це: 6 популярних багаторічників, які не варто садити у саду

Анастасія Колеснікова
  • Деякі багаторічники, як конвалія і волошка багаторічна, швидко розростаються і можуть витісняти інші рослини в саду.
  • Рослини, такі як хамелеон і геліопсис, важко контролювати, оскільки вони стійкі до знищення і швидко поширюються.

Не всі красиві багаторічники – хороші сусіди в саду. Обираючи рослини, варто враховувати не лише декоративність, а й їхню поведінку з часом.

Рясне цвітіння означає багато насіння, яке швидко розлітається по всьому саду. Як наслідок – вони надто активно розростаються й витісняють інші рослини. Про це пише Better Homes and gardens.

Які багаторічними не варто висаджувати у саду?

Конвалія

Це класика саду з ніжними білими дзвониками та приємним ароматом навесні. Вона добре росте навіть у сухій тіні, де інші рослини не виживають. Але через рік – два після посадки конвалія починає агресивно розповзатися й витісняти сусідів. Зупинити її дуже складно – потрібен постійний контроль. 

Конвалія дуже швидко розростається / Фото Evgeniya Vlasova / BHG

Волошка багаторічна

Ця рослина приваблює рясним весняно-літнім цвітінням і простотою догляду. Але вона надзвичайно активно самосіється: один кущ швидко перетворюється на десятки. 

Волошка красива, але проблемна рослина для саду / Фото Kritsada Panichgul

Хамелеон

Ця рослина із строкатими листками має дуже декоративний вигляд. Проте вона швидко розростається й майже не піддається знищенню – навіть гербіциди мало допомагають.

Не садіть "хамелеон" у саду / Фото Evgeniya Vlasova / BHG

Геліопсис 

Активно поширюється підземними коренями, утворюючи великі колонії. Він буквально проростає крізь інші рослини, і видалити його без шкоди для сусідів дуже складно. 

Замість геліопсиса краще посадити звичайний соняшник / Фото Jacob Fox

Вербейник пурпуровий 

У багатьох країнах визнаний інвазійним бур'яном. Він захоплює вологі ділянки та витісняє місцеві види. 

Вербейнику пурпуровому не місце у вашому саду / Фото Kim Cornelison

М'ята

М'ята має ароматне листя, але після посадки практично "оселяється назавжди". Вона відростає навіть із маленьких шматочків кореня й легко розсіюється насінням. 

М'яту краще не садити у саду / Фото Pete Krumhardt

Які їстівні багаторічники посадити у саду?

Багаторічні рослини можна посадити один раз і збирати врожай роками. Вони невибагливі, підходять навіть новачкам і значно спрощують догляд за городом. Про це пише Gardenary.

Орегано

Надзвичайно невибаглива рослина, швидко росте й добре зимує. Підходить навіть як ґрунтопокривна. Має насичений аромат, ідеальна для піци та пасти. Легко сушиться – купувати в магазині більше не доведеться. 

Розмарин

Ароматний кущик, який відлякує шкідників і піднімає настрій. Добре росте в контейнерах і на грядках із дренованим ґрунтом. У холодних регіонах потребує зимового укриття. Чудово підходить до м'яса й овочів. 

Шавлія

Стійка до холоду, може рости майже цілий рік. Дає рясний урожай листя. З неї готують чай, приправи й навіть ароматні пучки для дому. 

Чебрець

Компактна й витривала рослина, красиво звисає з країв грядки. Має приємний пряний смак, підходить для сушіння. У теплому кліматі залишається зеленою весь рік.

Меліса

Дуже проста у вирощуванні, але може активно розростатися. Має лимонний аромат, відлякує комарів. Підходить для чаю, салатів і домашніх настоїв. 

Які дерева ніколи не можна садити біля дому?

  • Багато дерев здаються ідеальними для подвір'я – швидко ростуть, красиво цвітуть і дають тінь. Але фахівці попереджають: деякі популярні види можуть перетворитися на проблему й створити "зелений хаос" у дворі.
  • Серед них – китайська бірючина, небесне дерево, груша Бредфорда, норвезький клен, російська олива, чорна акація. 