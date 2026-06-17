Колір дивану у вітальні Ніколь Кідман вказує на цікавий тренд у дизайні

Вибір дивана у домі Ніколь Кідман доводить: інтер'єр поза трендами – головна дизайнерська ідея 2026 року. Акторка зробила ставку на спокійний бежевий диван, який створює відчуття затишку, світла й гармонії.

Вітальня акторки оформлена у світлих кремових і бежевих відтінках. Білі стіни та великі вікна наповнюють кімнату природним світлом, а нейтральні кольори роблять простір теплим і затишним. Про це повідомляє Homes and gardens.

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Чому бежеві дивани знову у моду?

Особливого настрою додають деталі: золота підлогова лампа, бірюзова оксамитова подушка та різні текстури тканин. Але саме світлий диван став головним елементом, який "заземлює" весь інтер'єр.

Вітальня Ніколь Кідман: дивіться фото

Дизайнери кажуть, що у 2026 році люди все частіше відмовляються від холодних сірих інтер'єрів на користь теплих кремових і бежевих тонів. Такі кольори спокійні, дорогі на вигляд й не набридають із часом.

Крім того, бежевий диван практичніший за білий – на ньому менш помітні плями та сліди користування. Саме тому нейтральні меблі стали частиною популярного стилю "тихої розкоші".

Дизайнери радять, якщо кімната оформлена у нейтральних кольорах, додавати більше різних текстур: льон, оксамит, дерево, килими чи декоративні подушки. Це робить інтер'єр більш "живим".

Головна перевага такого стилю – він не виходить із моди. Саме тому світлий нейтральний диван вважають однією з найкращих інвестицій для вітальні.

Раніше ми писали, що кухонні шафи Кемерон Діас стали дизайнерським трендом у 2026 році завдяки своєму кольору. Замість білої кухні акторка обрала насичений смарагдовий відтінок. Глянцева поверхня шаф відбиває світло, тому кухня не здається темною, навіть якщо вона невелика. Дизайнери кажуть, що білі та блідо-зелені кухні вже втрачають популярність. Замість них у тренді глибокі "дорогі" кольори – як смарагдовий.