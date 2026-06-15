Хоча деякі тренди 2000-х сьогодні повертаються в моду, тосканський декор – не один із них. Про це пише House and Digest.

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Чому токсанський стиль застарів?

У 2000-х тосканський стиль буквально кричав про себе. Скрізь були штучно зістарені фактури, червоно-золоті акценти, патиновані поверхні та масивні меблі з великою кількістю декору. На кухнях – важкі острови й ковані люстри, у вітальнях – масивні перила, а у спальнях – темні меблі та розкішні тканини з візерунками.

Пік популярності тосканського стилю припав на 2005 – 2010 роки, і він залишив помітний слід в інтер'єрному дизайні. Водночас деякі його елементи й сьогодні можуть залишатися актуальними, наприклад, теплі деревні відтінки чи затишна атмосфера.

Дизайнерка Лорен Сааб каже, що сучасні інтер'єри лише частково переосмислюють тосканський стиль, роблячи його легшим і простішим. Теплі деревні кольори та природна палітра можуть мати позачасовий вигляд, якщо поєднати їх із більш сучасними формами.

Але це не означає, що стиль варто повністю повертати. Його головна проблема – надмірна "важкість".

Масивні меблі та темні кольори робили кімнати візуально меншими й похмурішими. Після багатьох років моди на темні інтер'єри люди тепер віддають перевагу світлим просторам із великою кількістю природного світла.

Сьогодні замість бордових стін і темного дерева популярні м'які нейтральні кольори, приглушені природні відтінки та світлі дерев'яні поверхні. Вони теж створюють затишок, але значно сучасніші.

Ще одна риса інтер'єрів 2000-х – велика кількість тематичних дрібничок. Декоративні грона винограду, ковані елементи та керамічні півники тоді були майже в кожній кухні.

Зараз тренд зовсім інший: менше декору й більше уваги до окремих акцентних речей.

Тому дизайнери радять не робити різкий ремонт, якщо у домі ще залишилися тосканські мотиви. Краще поступово залишити улюблені речі, а застарілі – прибрати. Іноді навіть новий колір стін може повністю освіжити простір.

Приклади токсанського стилю / Фото Pinterest

Раніше ми писали про те, що дизайнери знову звернули увагу на стиль 1980-х. Особливо популярними стають шафи-купе з дзеркальними дверцятами. Їх цінують не лише за ностальгію, а й за практичність. Такі шафи відбивають світло, тому кімната здається світлішою і просторішою.