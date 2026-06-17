Гостиная актрисы оформлена в светлых кремовых и бежевых оттенках. Белые стены и большие окна наполняют комнату естественным светом, а нейтральные цвета делают пространство теплым и уютным. Об этом сообщает Homes and gardens.

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Почему бежевые диваны снова в моде?

Особое настроение создают детали: золотая напольная лампа, бирюзовая бархатная подушка и различные текстуры тканей. Но именно светлый диван стал главным элементом, который "заземляет" весь интерьер.

Гостиная Николь Кидман: смотрите фото

Дизайнеры говорят, что в 2026 году люди все чаще отказываются от холодных серых интерьеров в пользу теплых кремовых и бежевых тонов. Такие цвета спокойные, дорогие на вид и не надоедают со временем.

Кроме того, бежевый диван практичнее белого – на нем менее заметны пятна и следы использования. Именно поэтому нейтральная мебель стала частью популярного стиля "тихой роскоши".

Дизайнеры советуют, если комната оформлена в нейтральных тонах, добавлять больше различных текстур: лен, бархат, дерево, ковры или декоративные подушки. Это делает интерьер более "живым".

Главное преимущество такого стиля – он не выходит из моды. Именно поэтому светлый нейтральный диван считают одной из лучших инвестиций для гостиной.

Ранее мы писали, что кухонные шкафы Кэмерон Диас стали дизайнерским трендом в 2026 году благодаря своему цвету. Вместо белой кухни актриса выбрала насыщенный изумрудный оттенок. Глянцевая поверхность шкафов отражает свет, поэтому кухня не кажется темной, даже если она небольшая. Дизайнеры говорят, что белые и бледно-зеленые кухни уже теряют популярность. Вместо них в тренде глубокие "дорогие" цвета – такие как изумрудный.