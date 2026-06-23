"Некрасивий" колір стає новим трендом: вітальня Дакоти Джонсон показує, чим замінити бежевий

Дакота Джонсон довела, що коричневий колір, який багато хто довго вважав нудним, став одним із головних трендів інтер'єру у 2026 році. Дизайнери називають його найкращою альтернативою бежевому та кремовому.

Інтер'єр будинку акторки створила студія Pierce & Ward, яка давно популяризує так звані "некрасиві" кольори – складні земляні відтінки. Саме вони роблять простір більш затишним, глибоким і природним, без відчуття надмірної стерильності. Про це пише Homes and gardens.

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Чому коричневий популярний серез дизайнерів?

На думку дизайнерів, коричневий чудово працює як основний нейтральний колір. Він однаково має добрий вигляд і сам по собі, і в поєднанні з іншими відтінками.

Особливо вдало коричневий комбінується з теплими червоними, приглушеними рожевими, лісовим і оливковим зеленим.

Також його радять доповнювати натуральним деревом, теракотовими вазами, глиняним декором і вінтажними килимами з приглушеними червоними та синіми акцентами.

Вітальня Дакоти Джонсон: дивіться відео

Дизайнерка Нікола Гардінг додає, що темно-коричневі відтінки також ефектно поєднуються із синім, створюючи яскравий контраст.

Експерти вважають, що саме теплі земляні кольори – кориця, мускатний горіх, імбир, охра та різні відтінки коричневого – визначатимуть стиль інтер'єрів у 2026 році, поступово витісняючи звичний бежевий.

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