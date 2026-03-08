Прощавай, вершковий: який колір стане трендом весни – літа 2026 року

М'який вершковий відтінок, який кілька сезонів поспіль домінував у моді та інтер'єрах, поступово відходить на другий план. Дизайнери та тренд-експерти прогнозують, що головним кольором весни та літа 2026 року стане лимонний жовтий – яскравий, енергійний і дуже "сонячний" відтінок.

Як пише Homes and Gardens, цей колір уже активно з'являється на подіумах і в нових колекціях брендів, а також у дизайні інтер'єрів.

Чому варто обрати саме цей колір для інтер'єру?

Лимонний жовтий вважається одним із найоптимістичніших відтінків сезону, який символізує свіжість, енергію та гарний настрій. За словами модних аналітиків, яскравий lemon yellow з'являвся у колекціях таких брендів, як Miu Miu, Balenciaga та Loewe, де його використовували як для акцентних деталей, так і для повноцінних образів.

Фахівці пояснюють популярність кольору просто: після кількох років домінування стриманих нейтральних відтінків дизайнери прагнуть додати більше емоцій та яскравості. Саме тому новий сезон характеризується сміливішою палітрою та насиченими кольорами.

Цікаво! Як пише VOGUE, головним кольором року 2026 за версією Pantone став м'який, повітряний відтінок білого під назвою PANTONE 11‑4201 Cloud Dancer – "Хмарна танцівниця". Це перший випадок, коли Pantone обирає саме білий тон як колір року, що символізує спокій, ясність, внутрішній баланс і новий початок у світі.

Лимонний жовтий називають "кольором-антидепресантом", адже він асоціюється із сонцем, літом і теплом. Експерти відзначають, що лимонний жовтий добре працює в інтер'єрі. Наприклад, його використовують у:

текстилі,

декоративних подушках,

посуді,

елементах декору,

Все для того, щоб додати простору свіжості та світла.

Лимонний колір додає яскравості інтер'єру / Фото Pinterest

Чому вершковий відтінок поступається?

Вершкові та кремові кольори довгий час залишалися головними в мінімалістичних інтер'єрах і так званій естетиці "тихої розкоші". Однак експерти зазначають, що тренди змінюються – люди дедалі частіше шукають більш життєрадісні та емоційні відтінки.

Які відтінки повертаються в інтер’єри у 2026 році?