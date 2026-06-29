Була популярна ще 80-х: яка підлога стрімко повертається у сучасні кухні

1980-ті були епохою сміливих дизайнерських рішень: власники будинків експериментували з виразними фактурами, максималістичним декором і насиченими кольорами. Деякі тренди з того часу трансформувалися, але далеко не всі витримали випробування часом

Втім, один із трендів тих років сьогодні знову набирає популярності – кольорова плитка з візерунками для кухоної підлоги. Про це пише House Digest.

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Чому кольорова плитка повертається у моду?

Все більше людей відмовляються від повністю білих кухонь. Вони шукають способи додати оселі індивідуальності та характеру. Саме тому підлога з виразним малюнком стає центральним елементом кухні.

Сьогодні кольорову та візерунчасту плитку використовують більш продумано й елегантно, ніж у 1980-х. Тепер дизайнери не вкривають яскравими геометричними орнаментами всю кухню.

Натомість візерунки застосовують як акцент і поєднують із лаконічною архітектурою та стриманими меблями.

Особливо популярними стають:

шахові підлоги;

покриття з ефектом терацо;

кам'яні візерунки в європейському стилі, натхненні історичними інтер'єрами.

Серед кольорів попит мають природні відтінки:

оливковий і зелений;

теплий теракотовий;

ніжно-блакитний;

кремово-білий;

вугільно-сірий;

приглушений охристий.

Щодо орнаментів, то дизайнери радять звернути увагу на шахову клітинку, стримані геометричні мотиви, орнаменти в стилі енкаустики, плитку з ефектом ручної роботи.

Такі візерунки додають інтер'єру глибини й характеру, але водночас не нав'язливі.

Візерункова плитка знову з'являється на сучасних кухнях / Фото Pinterest

Експерти наголошують, що запорука стильної кухні – баланс. Якщо підлога має яскравий візерунок, вона повинна залишатися головним акцентом. У такому разі шафи, стільниці та оздоблення краще зробити стриманішими.

Занадто багато виразних деталей – строкаті шпалери, яскраві стільниці, насичені фасади меблів – можуть перевантажити простір.

Фахівці також рекомендують обирати натуральні матеріали для підлоги – дерево, камінь і фактурний метал. Це допоможе створити кухню, яка буде цілісною і затишною на вигляд, а також залишатиметься актуальною багато років.

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