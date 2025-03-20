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20 березня, 19:44
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Як вибрати найкраще підлогове покриття для кухні: 5 перевірених матеріалів

Олеся Філоненко
Основні тези
  • Кухонна підлога повинна бути довговічною, водонепроникною, легкою у догляді та гармонійною відносно інтер'єру.
  • Рекомендовані матеріали: листовий вініл, вінілова дошка, керамограніт, кам'яна плитка, пробка.

Реконструкція кухні є одним із найвитратніших ремонтів у будинку. Оскільки підлогове покриття складає значну частину цих витрат, правильний вибір матеріалу має велике значення.

Як пише 24 Канал з посиланням на Bob Vila, підлога на кухні повинна витримувати інтенсивний рух, часті розливи та служити щонайменше 10 – 15 років. Яке покриття для цього краще обирати, розповідаємо далі.

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Основні фактори вибору підлоги для кухні

Кухня є одночасно робочою зоною та центром будинку, тому важливо враховувати як естетику, так і практичність. Основні фактори вибору підлоги:

  • Довговічність – стійкість до плям, подряпин і механічних пошкоджень.

  • Водонепроникність – опірність до розливів і вологи.

  • Легкість у догляді – простота прибирання.

  • Дизайн – гармонійне поєднання з інтер'єром кухні.

Найкращі матеріали для кухонної підлоги

  • Листовий вініл.

Листовий вініл відомий своєю водонепроникністю та комфортом. Він не має швів, що мінімізує ризик проникнення води. Крім того, його легко чистити та він доступний за ціною. Єдиний недолік – можливість утворення вм'ятин від важкої техніки.

  • Вінілова дошка.

Ця підлога поєднує привабливий вигляд деревини з водонепроникністю та стійкістю до зносу. Вона проста в монтажі та підходить для укладання на будь-яку поверхню. Однак її вартість є трохи вищою.

Підлога на кухні: дивіться фото

  • Керамограніт.

Цей матеріал вирізняється високою міцністю, стійкістю до подряпин і вологи. Проте він твердий і холодний на дотик, що може створювати дискомфорт.

  • Кам'яна плитка.

Натуральний камінь надає кухні унікальний вигляд, проте потребує регулярного догляду. Ціна його також не надто бюджетна, а монтаж вимагає професійного підходу.

  • Пробка.

Пробкова підлога – екологічний та комфортний варіант, який амортизує кроки. Вона також добре зберігає тепло, але може пошкоджуватися від вологи.

До речі, питання вибору підлоги важливе не лише в кухні. Ванні кімната також є специфічною зоною, яка потребує особливого підходу, особливо у питанні встановлення теплої підлоги.