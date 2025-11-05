Дата на упаковці може "брехати": як просто дізнатися, чи зіпсувалися яйця насправді

Яйця – один із основних продуктів, які ми зберігаємо у холодильнику. Але дата на упаковці не завжди точно показує, наскільки вони свіжі. Є прості способи перевірити, чи яйця ще придатні до вживання, щоб не викидати хороший продукт даремно.

Яйця слід зберігати в упаковці, щоб вони не вбирали сильні запахи та смаки інших продуктів у холодильнику. Про це каже експерт з харчовох безпеки Закарі Картрайт, передає 24 Канал із посиланням на Cnet.

Дивіться також "Більше, ніж здається": дизайнер сказав, скільки розеток потрібно на кухні

Скільки зберігати яйця в холодильнику?

Зазвичай яйця придаті для вживання упродовж 3 – 5 тижнів тримання в холодильнику.

За словами Картрайта, вони часто безпечні ще протягом одного – двох тижнів після зазначеної кінцевої дати на упаковці, якщо зберігалися в належних умовах.

Щоб зберегти свіжість, фахівець радить тримати яйця в упаковці і гострим кінцем донизу – це допомагає утримувати повітряну камеру вгорі, сповільнюючи втрату вологи та зберігаючи жовток по центру.

Також важливо зберігати яйця в найхолоднішій частині холодильника, а не на дверцятах, де температура часто коливається. Зварені круто яйця (в шкаралупі) зберігаються близько тижня.

Яйця варто зберігати в упаковці гострими кінчиками донизу / Фото Pexels

Зверніть увагу! Як краще готувати яйця – питання, що викликає суперечки. Одні вибирають олію, інші – вершкове масло, пише Mashed. Шеф Вільям ДеМарко з Wynn Las Vegas пояснює: Масло найкраще підходить для яєчні-бовтанки та м'яких яєць – воно додає насиченого смаку й ніжної текстури. Олія потрібна для смаження або запікання, адже витримує вищу температуру. Щоб яйця не прилипали, дно сковороди слід повністю змастити. Нейтральна олія не перебиває смак страви, а оливкова додає аромат і добре пасує до середземноморських рецептів.

Як перевірити, чи яйця ще свіжі?

Щоб перевірити, чи яйце ще свіже, можна проробити тест із водою. Для цього склянку холодною водою. Обережно опустіть яйце. Якщо яйце тоне і лягає на бік – воно свіже. Якщо тоне, але стоїть вертикально – його ще можна їсти, але воно старе. Якщо плаває на поверхні – зіпсувалося, його потрібно викинути. "Цей тест працює, тому що з часом усередині яйця накопичується повітря, і воно стає легшим", – пояснив Картрайт.

Важливо: якщо одне яйце пройшло тест, це не означає, що всі інші теж. Перевіряйте кожне окремо й обов'язково звертайте увагу на запах після розбиття. Сильний запах сірки – явна ознака, що яйце зіпсоване. Також слід насторожитися, якщо помітите дивне забарвлення – рожевий, зелений або райдужний відтінок білка чи жовтка. Це може свідчити про бактеріальне забруднення.

Чи можна яйця заморожувати?

Яйця можна заморожувати, але не в шкаралупі. Їх слід розбити й збити разом перед заморожуванням або розділити на білки та жовтки. Білки краще підходять для заморожування, бо зберігають текстуру, тоді як до жовтків треба додати трохи солі, цукру або кукурудзяного сиропу, щоб вони не ставали занадто густими. Яйця можна заморожувати у формах для льоду або мафінів, і вони зберігатимуться до одного року. Також можна приготувати яєчню чи омлет і зберігати в морозилці 2 – 3 місяці.

Як прибрати масляні плями з одягу?

Масляні плями на одязі – справжній кошмар під час обіду. Одна крапля соусу чи масла може зіпсувати навіть улюблену сорочку. Та вихід є. У соцмережах набирає популярності простий лайфхак: дитяча присипка допоможе прибрати пляму без прання. Достатньо посипати нею забруднене місце й обережно втерти – присипка вбирає жир і висушує тканину. За кілька хвилин пляма зникає без сліду.