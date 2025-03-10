Дизайн вийшов з-під контролю: жінка купила абажур і лише потім усвідомила свою помилку

Іноді навіть найстильніші покупки для дому можуть мати непередбачувані наслідки. Так, тіктокерка Лаура Бі стала вірусною після того, як поділилася кумедною історією про новий абажур з бахромою.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, дівчина придбала вибір у британському роздрібному магазині, але не очікувала, що лампа матиме незвичну особливість. Що з нею пішло не так, розповідаємо далі.

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Що не так з абажуром, який купила жінка

Стильний елемент декору, який Лаура довго очікувала та нещодавно нарешті купила, перетворив її спальню на кімнату з "емо-бахромою" через драматичні тіні, які абажур відкидав на стіни.

Люди, я не можу дихати. Я купила цей абажур, бо подумала, що він виглядає шикарно. Увімкнула світло вперше. Чому в моїй кімнаті бахрома?,

– підписала ролик, що зібрав сотні переглядів, жінка.

Як виглядає комічний абажур: дивіться відео

Насправді ж подібні абажури з бахромою були популярні ще у вікторіанську епоху та знову повернулися в інтер'єрну моду завдяки тренду на вінтажний стиль. Однак несподівані тіні, які вони створюють, можуть стати як стильним акцентом, так і комічною помилкою.

До речі, у моду повертаються не тільки вінтажні вироби. Трендовими є й незвичні абажури, які можна зробити своїми руками.

Користувачі тікток не змусили себе чекати з реакцією на такий поворот. Багато хто підхопив жарт, порівнюючи тіні на стінах із "емо-бахромою". "Це виглядає як стиль 2007 року, і я не можу перестати сміятися", "Я не вмію брехати... мені це подобається", – писали люди.

Деякі водночас поділилися практичними порадами. Наприклад, за словами користувачів, лампочка з опалового скла могла б допомогти розсіяти світло та уникнути різких тіней.