Коли Алайна, жителька штату Мічиган, вирішила самостійно оновити підвал у своєму нещодавно придбаному будинку, вона й гадки не мала, що стане героїнею історії, яка більше схожа на сюжет психологічного трилера, ніж на типовий ремонт.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, після того, як підвальну стелю було пошкоджено повінню, жінка вирішила зняти панелі. Але разом з ними на підлогу впали старі пожовклі листи, які були заховані на зворотному боці конструкції. Що вони приховували, розповідаємо далі.

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Що жінка знайшла у підвалі?

Листи, які жінка виявила у своєму підвалі, були адресовані кільком людям і мали тривожний зміст.

Дорога Мері Галлахер, не виходьте надто пізно вдень або після настання темряви, інакше ви все одно можете потрапити в серйозну аварію. Тінь Ікс,

– попереджав один із них.

Інше послання звучало ще зловісніше: "Краще стережися, бо інакше опинишся в одній з багатьох канавок. І це не буде моєю провиною (зрозуміло?)".

Як виглядають моторошні листи: дивіться відео

Здивована і трохи налякана Алайна почала досліджувати імена, вказані в листах. За її словами, більшість із цих людей, імовірно, померли природною смертю. Це дещо її заспокоїло, хоча питання щодо походження листів залишилось відкритим.

У результаті жінка поділилася своєю знахідкою в тікток, де відео швидко набрало понад 350 000 переглядів. Коментатори виявили жвавий інтерес до ситуації, закликаючи жінку звернутися до поліції. "Будь ласка, віднесіть це до поліції. Це занадто моторошно", "Посилаю позитивні емоції! Мене це теж налякало б", – писали люди.

Сама Алайна зізнається, що спочатку не планувала звертатися до правоохоронців, але поговорила з агентом з нерухомості, який, як виявилося, також є поліціянтом. Він припустив, що ці листи – справа рук емоційно нестабільної особи з минулого.

Тепер власниця помешкання планує не позбуватися цих листів, а навпаки – оформити їх у рамки й повісити в підвалі як своєрідні реліквії минулого.

До слова, моторошні знахідки під час реновації житла не є рідкістю. Так, інша жінка під час ремонту знайшла таємні сходи.