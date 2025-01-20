Вікна в підлогу: жінка приголомшила дизайном свого сільського будинку

Луїза Макгуан, власниця компанії з виробництва віскі, привернула увагу користувачів тікток завдяки дизайну свого будинку в ірландській сільській місцевості. Її короткий ролик зібрав понад 1,3 мільйона переглядів.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, головною особливістю дому жінки є величезні вікна від підлоги до стелі, які буквально переносять природу всередину. Як виглядає приголомшливий дім, розповідаємо далі.

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Як виглядає оригінальний дім жінки у селі

Луїза живе у старому родинному домі, який нещодавно відновила. Жінка каже, що хотіла принести зовнішнє середовище всередину, тож її будинок тепер відкриває панорамний вид на поля, дерева та диких тварин.

У відео вона демонструє, як зручно спостерігати за дикою природою через скляну стіну.

Я бачу її, вона не бачить мене,

– сказала Луїза, показуючи лисицю, яка бігає навколо будинку.

Величезні вікна стали для жінки символом єднання з природою. За словами Луїзи, вони дозволяють спостерігати за змінами пір року, бурями взимку, заходами сонця влітку, а також дикою природою, яка нічого не підозрює про присутність людини.

Як жінка живе у будинку з панорамними вікнами: дивіться відео

Глядачі тікток були зачаровані дизайном, але він викликав також чимало запитань. Люди були занепокоєні через птахів, що можуть залітати у вікна, цікавилися, як працює скло, та хвилювалися, чи не страшно ночувати у будинку з таким видом.

Луїза ж запевняє, що ніч зовсім її не лякає, оскільки вона виросла на цій фермі й звикла до місцевих умов.

Вона також додає, що її величезні вікна були виготовлені в Австрії з товстого скла, яке підходить навіть для суворого клімату, тож у будинку зовсім не холодно.

Що ж до тварин та птахів, то за словами жінки, місцеві птахи швидко звикли до вікон і не врізаються в них, а тварини, такі як зайці, фазани та лисиці, просто ігнорують скло, ніби його немає.

Загалом Луїза зізнається, що відчуває комфорт і спокій у своєму будинку та рекомендує подумати над таким рішенням тим, хто живе в оточенні природи.

Який сенс бути в такому місці, якщо ти не можеш спостерігати за ним увесь час?,

– наголошує Луїза.

На її думку, такий дизайн не лише дозволяє милуватися природою, але й підкреслює її мінливу красу, роблячи будинок справжньою оазою затишку та натхнення.