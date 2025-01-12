Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, їхній ролик в інстаграм зібрав понад 5 мільйонів переглядів, привернувши увагу до історії, яка захопила серця глядачів. Що ж пара знайшла у дворі, розповідаємо далі.

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Як пара знайшла додаткову будівлю у своєму дворі

Ребекка та Бен переїхали до нового будинку в липні. Вже через місяць вони почали приводити до ладу двір і несподівано натрапили на приховану будівлю, про яку не знали навіть під час попереднього огляду будинку.

Ми помітили, що наші собаки постійно зникають під живоплотом, але не надавали цьому великого значення. Ми припустили, що це просто підпірна стінка, і вирішили очистити ділянку для безпеки,

– розповіло подружжя.

Як пара знайшла будинок у кущах: дивіться відео

На відео видно, як Бен зрізає густі кущі, відкриваючи маленьку прибудову, приховану під шарами рослинності. Подальше дослідження показало, що будівля – це старий флігель із дверцятами, цегляним унітазом і навіть тримачем для туалетного паперу. Будиночок був підключений до основної каналізаційної системи, хоча подружжя поки що не випробовувало її функціональність.

Глядачі в коментарях до відео висловлювали як захоплення, так і цікавість до майбутнього використання знайденої будівлі. "Яка знахідка! Кам'яна стіна просто чудова!", – писали коментатори.

Інші ж пропонували ідеї для майбутнього використання флігеля: від садового складу до нового вуличного душу або навіть приміщення для здачі в оренду.