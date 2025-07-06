Жила у будинку роками: відкриття жінки на кухні захопило соцмережі

Домовласниця Бріт, яка публікує дописи в тікток під ніком @oodoliedoo, приголомшила глядачів несподіваним відкриттям у власному будинку.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, її відео набрало понад 3 мільйони переглядів за кілька днів. Що ж такого знайшла жінка, розповідаємо далі.

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Як жінка відкрила функціонал своєї кухні через роки

Як розповіла сама Бріт, про цю особливість ніхто з родини навіть не здогадувався до того моменту, поки її партнер не помітив, що бічні стійки духовки ворушаться під час прибирання.

Спочатку він вирішив, що духовка зламалася, але натомість знайшов дві повноцінні, непомітні, на перший погляд, висувні полиці, вбудовані в кухонні меблі.

Ми живемо тут роками й щойно відкрили для себе це,

– підписала жінка своє відео.

Як виглядає кухонне відкриття: дивіться відео

У коментарі вона пояснила, що її діти були зовсім маленькими, коли вони переїхали, тож увага родини була зосереджена на іншому. Полиці залишались недоторканими.

Глядачі захопилися відкриттям, хоча деякі одразу звернули увагу на потенційні проблеми. Один із користувачів зауважив, що спеції, розташовані так близько до плити, можуть нагріватися, що погано для їхнього зберігання. Бріт відповіла, що перевірила це і тепло не впливає на вміст полиць – духовка навіть не використовується.

Також у коментарях з’явилося багато практичних ідей: дехто радить зберігати там олії, оцет, або інші речі, які не бояться тепла. Інші просто щиро заздрять такому зручному рішенню, називаючи це мрією.

До речі, аби таких ситуацій не траплялося, важливо розставити меблі та техніку на кухні так, щоб вийшла ідеальна робоча зона.