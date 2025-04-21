Жінка знайшла замкнені двері у своєму 200-річному будинку, шокована тим, що за ними ховалось

Мешканка Франції шокувала користувачів інтернету відкриттям, зробленим у власному будинку. Після двох років життя в старовинному особняку, діджейка та музична продюсерка Вікторія Вейл натрапила на замкнені двері під сходами.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, за ними ховалися інші кам’яні сходи, що вели до розгалуженої мережі підземних тунелів і кімнат. Як виглядає це незвичне та моторошне відкриття жінки, розповідаємо далі.

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Як жінка знайшла підземні тунелі під своїм житлом

Вікторія Вейл, родом із Канади, придбала у Франції архаїчний будинок віком близько 200 років, очікуючи, що в ньому можуть бути сюрпризи, але до недавнього часу вона не надавала значення дверям під сходами.

Усе змінилося, коли вона відчула звідти протяг – це й стало поштовхом до того, щоб спробувати їх відкрити.

Я думала, що це просто склад. Але коли відчинила двері, зрозуміла – там щось більше. Це було дуже несподівано,

– розповідає жінка.

Як вона виявила, кам’яні сходи вели до прихованого підземного простору, який виявився набагато більшим, ніж вона могла уявити. У ньому було кілька кімнат і тунелів, частина з яких має електрику, а в інших тече вода. Особливо насторожили Вікторію заплямовані ковдри, які могли бути слідами крові.

Як виглядає підземний простір: дивіться фото

Я не знаю, для чого ці кімнати використовувались раніше – можливо, як котельня, вугільна кімната, бомбосховище або склад. Можливості безмежні,

– зазначає вона.

Водночас попри шок, Вейл вирішила використати цей простір творчо – вона зняла там DJ-сет для свого YouTube-каналу, назвавши атмосферу тунелів темною та наповненою забутою енергією.

Я не впевнена, чи це місце безпечне. Тому наразі обмежилась одним відео, поки не переконаюсь, що конструкція надійна та там немає токсичних речовин, як-от азбест,

– пояснила вона.

Також власниця старовинного житла розповіла про своє відкриття на Reddit, де її пост швидко став вірусним – набрав понад 10 мільйонів переглядів і 18 000 вподобань. Багато коментаторів порівняли побачене з фільмом жахів, адже підземелля справді нагадують сцени з кіно.

Наразі остаточно не з'ясовано, наскільки міцною є підземна структура, але Вейл зазначає, що підлога її кухні не провалилася – а отже, надія на безпечне облаштування нового простору є.

Відтак, деякі користувачі запропонували перетворити тунелі на музичну студію, домашній кінотеатр або навіть підземний бар. "Очистьте, обробіть – і використовуйте. Таке не щодня трапляється!", – писали люди.

До слова, хоч подібні відкриття і є не частими, вони водночас і не особлива рідкість. Так, пара в США під час ремонту будинку 1923 року виявила приховану вбудовану книжкову шафу.