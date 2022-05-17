Ідентифікували другого російського ґвалтівника, це – 20-річний Булат Фассахов, – Венедіктова

Українські правоохоронці зуміли ідентифікували вже другого російського військового, який причетний до звірств на Київщині. Військовослужбовець з Росії ґвалтував мирних жінок.

Російський військовий причетний щонайменше до двох зґвалтувань

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що ідентифіковано ще одного підозрюваного в насиллі над жінками у Київській області.

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Ним виявив 20-річний Булат Фассахов. Повідомляється, що він радіотелефоніст гаубичного артилерійського дивізіону 30 окремої мотострілецької бригади 2 гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу збройних сил Росії.

Генпрокурорка повідомила, що в березні 2022 року Булат Фассахов разом з товаришем увірвався до приватного будинку в селі Броварського району.

Російський ґвалтівник наказав спільнику закрити всіх мешканців будинку в підвалі, крім однієї жінки.

Залякуючи жертву зброєю та розправою над сім'єю, він її зґвалтував,

– написала Венедіктова.

Генпрокурорка повідомила, що через декілька днів воєнний злочин повторився. Цей же російський військовослужбовець разом з трьома іншими росіянами зайшли до іншого будинку.

Повідомляється, що сім'ю вивели на вулицю, залишивши одну жінку. Її по черзі зґвалтували, погрожуючи вбивством.

У своїх соціальних мережах Венедіктова повідомила, що Київська обласна прокуратура спільно з СБУ викрили і повідомили Булата Фассахова про підозру в порушенні законів та звичаїв війни.

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Звірства росіян на Київщині

Частина Київської області майже місяць перебували під окупацією російських військових, які вбивали, катували та насилували місцеве населення. Загалом жертвами окупантів стало понад 1 200 мирних людей.

На початку травня Службі безпеки України вдалося встановити особи майже 900 окупантів, які чинили злочини проти мирного населення на Київщині. Декільком російським солдатам та офіцерам вже оголосили підозру. Зокрема, шестеро російських військовополонених вже отримали терміни від 8 до 15 років.

Після деокупації Київщини люди почали повідомляти про звірства росіян. Наприкінці квітня омбудсменка Людмила Денісова повідомила, що на гарячу лінію з надання психологічної підтримки надійшло понад 400 дзвінків з історіями сексуального насильства росіян.

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