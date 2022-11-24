Мера Харкова оштрафували за спілкування російською у зверненнях до містян

Ігоря Терехова покарали за спілкування російською у телемарафоні та у зверненнях до харків'ян. Тепер мер Харкова має сплатити штраф у розмірі 3400 гривень.

Відповідне рішення прийняв уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Воно стосується Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

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Адміністративне стягнення за російську у зверненнях

В ефірі телемарафону "Єдині новини" та у своїх зверненнях до містян харківський міський голова Ігор Терехов використовував недержавну мову. Мовний омбудсмен пояснив, що це порушує Закон.

За вчинення зазначеного адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 188 Кодексу України про адміністративні правопорушення, застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 3400 гривень,

– заявив Тарас Кремінь.

На додачу до цього, уповноважений із захисту державної мови виніс також постанову про адміністративне стягнення у вигляді попередження. Річ у тім, що офіційні інтернет-представництва міських голів мають вестися державною мовою.

Натомість сторінки у Facebook та Telegram мера Харкова ведуть російською. Зауважимо, що наразі постанови не набрали чинності й харківський голова може їх оскаржити до 4 грудня.

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У школах Латвії заборонять вивчати російську мову як другу іноземну

Російську мову хочуть прибрати зі шкільного навчального плану у Латвії. Замість неї можна буде обрати одну з мов Європейського союзу.

Про таке рішення повідомили у Міністерстві освіти та науки країни. Російська не є офіційною мовою Європи й не фігурує у відповідних міжнародних договорах.

Тому з 2026 / 2027 навчального року обрати мову країни-агресорки як другу іноземну вже не вийде. Такі зміни, на думку представників міністерства, сприятимуть повній інтеграції молоді до європейського освітнього простору.

Додамо, що у Києві повністю виключили російську мову з навчальних програм комунальних закладів дошкільної та загальної середньої освіти. Це підтримали 64 депутати. Відповідне рішення ухвалили 10 листопада на пленарному засіданні II сесії Київської міської ради.

Депутат Київської міської ради, голова постійної комісії з питань освіти та науки, сім'ї, молоді та спорту Вадим Васильчук наголосив, що в умовах війни з Росією недоцільно та неправильно:

проводити навчальний процес російською,

вивчати мову країни-агресорки в закладах дошкільної та загальної середньої освіти.

Зокрема, мовиться про ті, що належать до комунальної власності територіальної громади Києва.

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