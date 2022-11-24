Мэра Харькова оштрафовали за общение на русском в обращениях к горожанам

Игоря Терехова наказали за общение на русском в телемарафоне и в обращениях к харьковчанам. Теперь мэр Харькова должен заплатить штраф в размере 3400 гривен.

Соответствующее решение принял уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. Оно касается Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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Административное взыскание за русский в обращениях

В эфире телемарафона "Единые новости" и в своих обращениях к горожанам харьковский городской голова Игорь Терехов использовал негосударственный язык. Языковой омбудсмен объяснил, что это нарушает закон.

За совершение указанного административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 188 Кодекса Украины об административных правонарушениях, применено административное взыскание в виде штрафа в размере 3400 гривен,

– заявил Тарас Креминь.

Вдобавок к этому уполномоченный по защите государственного языка вынес также постановление об административном взыскании в виде предупреждения. Дело в том, что официальные интернет-представительства городских голов должны вестись на государственном языке.

Страницы в Facebook и Telegram мэра Харькова ведут на русском. Заметим, что постановления еще не вступили в силу и харьковский голова может их обжаловать до 4 декабря.

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В школах Латвии запретят учить русский язык как второй иностранный

Русский язык хотят убрать из школьного учебного плана в Латвии. Вместо него можно будет выбрать один из языков Европейского союза.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки страны. Русский не является официальным языком Европы и не фигурирует в соответствующих международных договорах.

Поэтому с 2026/2027 учебного года выбрать язык страны-агрессора как второй иностранный уже не получится. Такие изменения, по мнению представителей министерства, будут способствовать полной интеграции молодежи в европейское образовательное пространство.

Добавим, что в Киеве полностью исключили русский язык из учебных программ коммунальных заведений дошкольного и общего среднего образования. Это поддержали 64 депутата. Соответствующее решение было принято 10 ноября на пленарном заседании II сессии Киевского городского совета.

Депутат Киевского городского совета, председатель постоянной комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Вадим Васильчук подчеркнул, что в условиях войны с Россией нецелесообразно и неправильно:

проводить учебный процесс на русском,

изучать язык страны-агрессора в учреждениях дошкольного и общего среднего образования.

В частности, говорится о принадлежащих к коммунальной собственности территориальной общины Киева.

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