Чи повернеться IKEA в Україну: що кажуть у компанії та які великі бренди вже повернулися

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Шведський бренд IKEA зайшов на український ринок у 2020 році, після довгих років очікування з боку покупців. До того часу українці ходили до конкурентів – українського "Епіцентру" чи данського Jysk, або ж користувалися послугами "перекупів" з націнками.

Єдиний магазин IKEA, який відкрився в Україні, у київському Blockbuster Mall, пропрацював усього рік. Після повномасштабного вторгнення Росії IKEA призупинила роботу в Україні та зачинила магазин та точки видачі.

Чи планує шведський бренд повертатися до України та чи доцільно це зараз – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Великий вихід брендів та їхнє повернення

У перші дні великої війни через логістичні та безпекові проблеми в Україні припинили роботу магазини та ресторани іноземних брендів, зокрема IKEA, H&M, Zara, McDonald's, KFC. Після звільнення Київщини та покращення ситуації з логістикою частина брендів повернулися до України – уже навесні 2022 року в Україні запрацювали американські ресторани KFC та польські магазини одягу Cropp та SinSay.

Чим відома IKEA? IKEA – заснована у Швеції у 1943 році компанія з виробництва меблів, аксесуарів для дому та кухні. Магазини IKEA пропонують модульні меблі, які можна зібрати за інструкцією самостійно. Назва компанії означає ініціали засновника Інгвара Кампрада, першу літеру з назви ферми Ельмтаріда, де він виріс, а також першу літеру з назви міста Агунарді, рідного міста Кампрада.



Перший магазин був відкритий у Швеції у 1958 році. IKEA має 482 магазини у 63 країнах. У 2023 році компанія повністю вийшла з російського ринку.

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Повернення інших культових брендів затягнулося. Довелося підключитися МЗС – міністр Дмитро Кулеба у 2022 році просував повернення McDonald's та інших брендів до України. Ресторани із жовтою буквою "M" повернулися до України восени 2022 року.

В інтерв'ю Наталі Мосейчук Кулеба пізніше розповідав, що "Маки" вдалося повернути в Україну після його телефонної розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. За словами міністра, McDonald's в Україні – це сигнал інвесторам, що тут можна працювати.

Я вважаю, що чим більше тут буде міжнародного бізнесу працювати, тим більше впевненості в перемозі це додаватиме,

– зазначив Кулеба.

У 2023 році до України повернувся шведський H&M, а у 2024-му – магазини іспанської групи Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius).

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Магазин IKEA / Фото Jueun Song / Unsplash

У 2022 році міністр закордонних справ також закликав IKEA повернутися до України. Рік потому в інтерв'ю Мосейчук Дмитро Кулеба також розповідав, що МЗС працює над поверненням в Україну IKEA.

Однак вже в травні 2024 року в МЗС відмовилися прокоментувати 24 Каналу ситуацію з поверненням шведського бренду, запропонувавши звернутися безпосередньо до шведської сторони.

Що кажуть в IKEA

З початку вторгнення IKEA зачинила магазини в Росії, але продовжила виплату зарплат працівникам до кінця літа 2022-го. У червні 2023 року IKEA остаточно пішла з Росії – Ingka Group, що керує мережею IKEA та торгових центрів "Мега", продала офісний комплекс "Хімки бізнес-парк". Там розташовувалася штаб-квартира IKEA у Росії.Новим власником комплексу стала фірма КЛС-Хімки, що належить Григорію Саакяну та Аркадію Данієляну. Ринкова вартість комплексу становить близько 4 мільярди рублів. Приблизно стільки ж за нього хотіла отримати шведська компанія. У вересні 2023 року 14 торгових центрів "Мега" продали дочірній компанії "Газпромбанку".

Попри попередні заяви очільника МЗС про роботу над поверненням IKEA до України, у компанії не називають точні терміни поновлення діяльності.

У Ingka Group, франчайзі IKEA в Україні, кажуть, що оновлень щодо роздрібних операцій в Україні немає. Магазин ІКЕА в Києві зачинений з початку війни. Ми продовжуємо стежити за ситуацією, але нічого нового повідомити не можемо,

– йдеться у відповіді пресслужби IKEA на запит 24 Каналу.

Навіщо іноземним компаніям повертатися до України

В Асоціації ритейлерів України (RAU) підтверджують, що популярний шведський меблевий продавець IKEA поки не планує повертатися на український ринок. Але водночас і вивчає всі можливості для цього, зазначив у коментарі 24 Каналу голова Асоціації Андрій Жук.

Загалом IKEA для українського споживача завжди асоціюється зі зручністю й практичністю. IKEA – це більше перспектива на майбутнє, на розвиток. Меблі й дитячі речі наразі не є мейнстримом. Водночас враховуючи внутрішню міграцію та вимушене переселення українців, попит на купівлю побутових речей зберігається,

– каже Андрій Жук.

За словами експерта, повернення міжнародних брендів стимулює українські компанії до посилення конкурентоздатності, а також до пошуку нових ніш для залучення клієнтів. Повертаючись до України, міжнародні компанії позитивно впливають на іноземні інвестиції.

Інші міжнародні ритейлери, спостерігаючи за успішним входженням компанії на український ринок, активізують свої зусилля для входу або розширення діяльності в Україні, каже співрозмовник. Так, міжнародні ритейлери знають про повернення, до прикладу, Inditex й інших компаній і проводять аналіз українського ринку.

RAU вже отримала кілька запитів від іноземних компаній щодо аналізу українського ринку, що свідчить про зростаючий інтерес до нашої країни як перспективного ринку для інвестицій та розвитку.