Коштує десятки мільйонів і дуже цінний для Росії: що відомо про Іл-22, який підбила Україна

Під час повномасштабної війни з Україною росіяни використовують практично все наявне в них озброєння. Це стосується й авіації. Для керування операціями ворог використовує повітряний командний пункт Іл-22. І 14 січня Україні вдалося вразити унікальний для окупантів літак.

Увечері, 14 січня 2024 року, Повітряним силам ЗСУ вдалося провести унікальну операцію, під час якої вдалося знищити доволі рідкісні цілі – літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, яких до цього моменту було в окупантів лише 8 одиниць, та повітряний командний пункт Іл-22, яких у росіян було лише 11. 24 Канал зібрав для вас все, що відомо про Іл-22, який вважався практично невразливою ціллю.

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Одна з найбільших повітряних цілей, яку знищила Україна

Увечері 14 січня стало відомо, що над Азовським морем щонайменше вдалося підбити повітряний командний пункт росіян Іл-22. Тоді ж з'явилася інформація, що екіпаж літака попросив екстреної посади на аеродромі в Анапі, а також викликав швидку та пожежників.

Відомо, що літак перебував у районі Стрілкового. Його підбили біля узбережжя Азовського моря близько 21:00.

Проте вдень 15 січня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що А-50 та Іл-22 – знищені. А це означає, що: або інформація про екстрену посадку в Анапі була неправдивою, або ж унаслідок удару літак все ж незворотно втрачений навіть попри посадку. Як свідчать опубліковані фото – мова йде про другий варіант.



Іл-22 в Анапі після підбиття / Фото з російських телеграм-каналів

Схоже, Іл-22 таки дотягнув до Анапи. Живучий гад. Але, як бачите, корито "восстановлению не подлежит". Тому, як не крути, ціль знищена, реанімація не допоможе,

– заявив речник Повітряний сил Юрій Ігнат.

Крім того, Юрій Ігнат повідомив, що пріоритетною ціллю для Повітряних сил був літак А-50. Тому операція була повністю успішною, а незворотні пошкодження Іл-22М – "приємний бонус".

Тим часом росіяни заявляють, що нібито Україна не причетна до ураження Іл-22 та А-50. За словами окупантів, це нібито був "френдлі-фаєр". Однак варто розуміти, що командний пункт – не звичайний літак чи гелікоптер, який можна сплутати з чужим. Тому така версія здається все більш абсурдною.

Засіб ураження обох літаків поки невідомий, проте Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що знищення обох літаків – успішна операція Повітряних сил.

Варто відзначити, що цей літак також може перевозити велику кількість особового складу та техніки, тому цілком ймовірно, що це все добро так чи інакше було пошкоджене.

Командний пункт – одна з найбільших повітряних цілей, яку вдалося знищити Україні під час повномасштабного вторгнення. Однак за час повномасштабної війни росіяни втратили вже щонайменше 2 такі літаки, але про це далі.

"Шокова терапія" від вагнерівців

Позаяк станом на початок повномасштабної війни у росіян було 12 літаків Іл-22М та ще 10 Іл-22 (старішої модифікації), кожен знищений літак – удар по російській авіації. Попри те, що Україна знищила один літак, росіяни втратили щонайменше 2.

У червні 2023 року під час заколоту Пригожина та вагнерівців, найманці знищили чимало російської авіації. Серед уражених цілей також був Іл-22М.

Після цього британська розвідка заявляла, що шок від самого факту знищення та втрата такого цінного літака на деякий час унеможливить проведення ефективних операцій та управління ними.

У більш довгостроковій перспективі існує реальна ймовірність того, що поточні рівні завдань, можливо, доведеться скоротити, щоб безпечно керувати флотом, що залишився. Це, ймовірно, підірве здатність Росії командувати та координувати свої сили, особливо у періоди інтенсивних операцій,

– таку оцінку російським військам давала британська розвідка після втрати першого Іл-22М.

Тепер же росіяни втратили ще один літак. Ба більше, його було знищено Повітряними силами, що стає ще більшою "шоковою терапією" для росіян. Командувач Повітряних сил Микола Олещук відзначив, що станом на 13:00 15 січня Азовське море як ніколи чисте від російської авіації. Разом із нещодавніми втратами одразу кількох бомбардувальників, можна вважати, що російська авіація буде ще більш обережною і менш активною, аби уникнути подібних втрат.

З пасажирського лайнера до командного центру

Історія Іл-22 розпочалася ще в СРСР. Тоді новий повітряний командний центр вирішили створити на базі цивільного авіалайнера Іл-18. На базі цього повітряного судна розробили й інші військові літаки, такі як протичовновий Іл-38, розвідник Іл-20 (один такий літак знищила ППО в Сирії у 2018 році) та літак радіоелектронної боротьби Іл-22ПП, які з'явилися у 2010-х.

Для переобладнання, пасажирські салони Іл-18 повністю видаляли і натомість начиняли спеціальною апаратурою. У моделі Іл-22М створювали також спеціальні робочі місця для екіпажу.



Іл-22 / Фото росЗМІ

З того часу росіяни випустили чи обладнали близько 30 Іл-22. Зараз в окупантів триває програма Іл-22 ЛУРТ – створення літака управління та ретрансляції.

Повертаючись до власне Іл-22М варто відзначити, що цей літак часто називали абревіатурою ПЗПУ – "повітряний захищений пункт управління". Цей літак вважався недосяжним для оперативно-тактичних ракет. Вочевидь Україна знайшла спосіб знищення таких повітряних суден.

Станом на 24 лютого 2022 року на озброєнні в росіян було 10 літаків Іл-22 та 12 літаків Іл-22М. 2 Іл-22М знищено. Ще, ймовірно, у квітні 2022 року був підбитий 1 Іл-22.

Характеристики та можливості Іл-22М

Вартість літаків Іл-22 становить близько 30 мільйонів доларів за одиницю.

Екіпаж одного Іл-22М – 5 осіб. Мова йде про двох пілотів, штурмана-бомбардира, стрільця-радиста та кормового стрільця. Сам літак є доволі габаритним за своїми технічними характеристиками:

довжина – 21,1 метра;

розмах крила – 23,1 метра;

висота – 10,17 метра;

площа крила – 74,5 квадратні метри;

злітна вага – 20 000 кілограмів;

максимальна швидкість – 685 кілометрів на годину;

крейсерська швидкість – 625 кілометрів на годину;

практична дальність – 6 500 кілометрів;

практична стеля – 11,1 кілометра;

довжина розбігу – 1 144 метри.

Щодо можливостей літака, то він здатен проводити розвідку повітряних, наземних та надводних цілей. Іл-22М здатні виявляти факели балістичних ракет на відстані до 800 кілометрів, а радіолокаційна станція здатна знаходити та супроводжувати літаки та крилаті ракети на відстанях до 700 кілометрів.