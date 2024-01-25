Росіяни хапаються за катастрофу Іл-76, щоб посіяти внутрішнє невдоволення в Україні: аналіз ISW
Джерело:ISW
Російська пропаганда звинувачує Україну в збитті Іл-76 з військовополоненими, намагаючись посіяти розбрат в українському суспільстві. Крім того, підірвати міжнародну підтримку.
Інститут вивчення війни проаналізував заяви Кремля щодо Іл-76, який розбився в Бєлгородській області 24 січня. Так, у Росії стверджують, що літак перевозив українських військовополонених, але Україна заперечує ці звинувачення, наголошуючи на необхідності ретельного розслідування.
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Спроба дискредитації України
За інформацією ISW, російські офіційні особи та пропагандисти активно використовують інцидент з Іл-76 для поширення недовіри до української влади. Вони звинувачують Київ в умисному збитті літака, що могло б спровокувати внутрішнє невдоволення та зменшити міжнародну підтримку.
Російські актори інформаційного простору хапаються за катастрофу Іл-76, щоб посіяти внутрішнє невдоволення в Україні та підірвати волю Заходу щодо надання допомоги,
– констатують аналітики.
Українські офіційні особи відкидають російські звинувачення, наголошуючи на відсутності доказів та необхідності незалежного розслідування. Водночас російські заяви про нібито використання Україною західних ракетних систем для збиття Іл-76 можуть мати на меті зупинити постачання критично важливих систем ППО від західних партнерів.
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- Як не дивно, західні країни продовжують висловлювати підтримку нашій державі та закликають до об'єктивного розслідування обставин катастрофи.
- Російські заяви про катастрофу Іл-76 та їхні спроби використати цей інцидент у пропагандистських цілях викликають занепокоєння серед міжнародної спільноти.
- Водночас Україна продовжує вживати заходів для захисту повітряного простору та контролю над ситуацією на кордоні з Росією. Командувач Повітряних Сил Микола Олещук констатував, що наша держава має право на повітряну оборону.
- Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні акцентував на важливості встановлення всіх фактів щодо катастрофи. Голова держави зазначив, що Київ працює над розслідуванням інциденту та долі всіх ув'язнених.
- Існують припущення, що на борту цього літака Кремль перевозив ніяких не військовополонених, а ракети до комплексів С-300, якими регулярно атакує Україну.