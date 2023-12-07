Маленький гвинтик у руках Путіна, Авакова та Медведчука: ким був зрадник Ілля Кива

Українські спецслужби 6 грудня зробили неабиякий подарунок до свята й ліквідували зрадника та екснародного депутата Іллю Киву. За своє не надто довге життя він встиг побути дрібним аферистом, душевно хворим психопатом, тітушкою, людиною Авакова та Медведчука, зрадником України, блогером-невдахою і навіть повоювати в АТО.

За життя Кива частіше за всіх потрапляв у скандали та, як наслідок, перед початком повномасштабного вторгнення втік до Росії, де згодом просив політичного притулку. 24 Канал згадує, як Ілля Кива став "маленьким гвинтиком", зрадником і як наслідок – "тілом, знайденим у парку під Москвою".

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Біографія Іллі Киви

Майбутній колаборант народився 2 жовтня 1977 року в Полтаві, у забезпеченій родині. Дід Іллі – Пилип Денисович Кива – був місцевою знаменитістю. У роки Другої світової Пилип Кива командував батальйоном – брав участь у боях з літа 1941 року й до Дня перемоги. За вдалі операції проти нацистів в Угорщині отримав звання героя СРСР. Після війни Пилип Кива робив кар'єру по партійній лінії.

Онук героя зірок з неба спочатку не хапав, а тому пішов навчатись у місцевий нафтогазовий технікум, згодом продовжив навчання у полтавському педінституті (всього у Киви аж 3 вищих освіти). Але перед цим Ілля Кива встиг завести родину – вже у 16 років став батьком.



Ілля Кива став батьком у 16 років / фото з особистого архіву Киви

Після отримання диплома педагога-психолога Ілля Кива стає головним бухгалтером ТОВ "Укрзв'язокмонтаж" (логіку тут, мабуть, шукати не варто). За три роки бізнесмен переходить на роботу до "Донецької залізниці" на посаду інженера-технолога.

Згодом Киву роблять очільником промивально-пропарювальної станції "Новозолотарівка" під Лисичанськом. Паралельно з роботою в структурах "Укрзалізниці" Кива навчається на заочному відділенні в Харківській юракадемії та у 2009 році стає дипломованим правознавцем.

У 2010 році Кива залишає роботу в "УЗ" та переходить на посаду заступника начальника відділу ремонту та будівництва великої кільцевої дороги Служби автомобільних доріг у Київській області Державної служби автомобільних доріг України. Закріпитись у Києві не вдалося, тому у 2011 році Кива повертається до рідної Полтави та стає заступником начальника Управління у справах захисту прав споживачів у Полтавській області.

На цій складній для вимови посаді, Ілля Кива починає новий шлях до успіху, який за кілька місяців зупинить тоді ще не реформована міліція.

Судова справа та судимість

27 вересня 2011 року Ілля Кива був затриманий у центрі Полтави правоохоронцями за отримання хабаря в розмірі 1 500 доларів США від місцевого бізнесмена – власника ювелірного магазину Ігоря Горбатенка.

Фабула справи описана у вироці Октябрського районного суду Полтави від 24 грудня 2013 року , згідно з яким Киву було засуджено як корупціонера.

19 вересня 2011 року відомство Киви провело інспекцію у ювелірному магазині Горбатенка та виявило там порушення – неналежним чином були оформлені етикетки 6 коштовностей. За це ФОПам було виписано штраф у розмірі 186 975 гривень (понад 23 000 доларів). 23 вересня шокований Горбатенко прибув до офісу Киви, щоб владнати справу – той запропонував розв'язати питання та знизити розмір штрафу до пристойного за 1 500 доларів (у гривнях на той час – 12 000).

Сплатити хабаря треба було іншому онуку Героя СРСР – рідному брату Іллі Киви – Дмитру. Оплата здійснювалась у два заходи – спочатку 5 000 гривень, потім – 7 000 гривень через кілька днів. Під час отримання другого траншу 27 вересня 2011 року Дмитро Кива був затриманий міліцією (Горбатенко повідомив про вимагання хабаря правоохоронців та став частиною спецоперації) – отримані купюри по 200 та 500 гривень були при ньому. Згодом був затриманий і сам Кива. Суд арештував його на 2 місяці.

Ілля Кива визнав свою вину, але заявив, що вимагав хабаря не для себе, а через наполягання свого керівника, який і був організатором злочину. Слідчі цю версію відкинули, до слів Киви не прислухались. Розслідування та подальший судовий процес тривав 2 роки.

Крапку в ньому було поставлено лише в грудні 2013 року, коли Киву визнали злочинцем, присудили відшкодування витрат на процес у розмірі 10 200 гривень, але вирішили не ув'язнювати, оскільки були обставини, які пом'якшують його вину – довідка про другу групу інвалідності.

Діагноз – психопатизація

Сам Кива наполягав, що інвалідність отримав через епілепсію, натомість журналіст Bihus.info Данило Мокрик знайшов цей документ, але побачив там зовсім іншу причину. Виявилось, що Киві вдалося уникнути в'язниці завдяки діагнозу "", що виникла начебто через наслідки черепно-мозкової травми.

Медичні довідники вказують, що психопатизація – це стан особистості, при якому проявляються дисгармонійні моменти у поведінці і характері:

У моральній сфері психопатизація особистості відзначається нехтуванням принципами боргу, поняттями честі та порядності. При цьому діапазон моральних відхилень може бути дуже широким – від байдужості до долі ближніх до неприхованого цинізму та афішування власної аморальності.

Психопатизація особистості у сфері спілкування проявляється тим, що особистість байдужа до думок оточення, лицемірна, підозріла, мстива і навіть капосна. Їй притаманні такі риси як самовпевненість, демонстративність поведінки, надмірне самолюбство, прагнення виділятися серед партнерів.

В емоційній сфері ознаками психопатизації особистості є запальність, нестриманість, агресивність, озлобленість. При цьому емоції чітко пов'язані з власним Я та виникають при щонайменшій спробі обмежити або ігнорувати інтереси та потреби особистості.

Кива журналістам у відповідь повідомив, що є саме епілептиком, а не психопатом, а що там написано у довідці – не його розуму справа. Також дивно поводилися інші учасники процесу – прокурори стикнулися з незрозумілою амнезією, а власник ювелірного магазину Горбатенко натякнув, що чимало натерпівся через цю справу, а тому не хоче про неї згадувать.

Психдіагноз Киви: відмазка за хабар чи реальність:

У теплій ванні, яку Киві влаштувала під виглядом інтерв'ю журналістка Наташа Влащенко, він пояснив, що став жертвою змови, яку організував очільник полтавського УБОЗ Геннадій Бендрик. Він нібито вимагав від підлеглого постійних грошових виплат (10 000 доларів щомісяця), а коли Кива начебто відмовився, підставив.

2 місяці у СІЗО Кива на ефірі у Влащенко змалював доволі барвисто.

Мене посадили на "яму" – нора 1,5 на 2 метри, в якій по щиколотку лайна. У мене були зриви, епілептичні напади. Коли по 14 днів перебуваєш на голодуванні, по 5 діб на сухому голодуванні... у мене у в'язниці почалася епілепсія. Цей момент суд врахував, хоча суд "заряджали" на те, щоб мене ніколи не відпустити,

– Кива про перебування у СІЗО.

Також Кива звинуватив поліцію та прокурорів у тому, що його змусили визнати власну вину.

Усі чудово розуміли: ось справа, яку було сфабриковано. Їм була потрібна явка з повинною, інакше вони не могли досягти своєї мети. Коли закінчувалися 2 місяці арешту, вони зробили максимум із того, що могли – забрали тоді з пологового будинку мою цивільну дружину, яка лежала на збереженні на ранньому терміні вагітності. І її привезли до в'язниці. Приїхав прокурор, приїхав Бендрик. Мене підняли з "ями" в адміністративний корпус, поклали мені ручку і аркуш паперу і сказали: ціна мого підпису – життя моєї дитини. На ранньому терміні вагітності була велика ймовірність зриву. Ті 72 години, на які її могли затримати, вони були б фатальними для дитини. Я підписав документ. Я розумів, що підписав собі вирок,

– так Кива пояснював, чому визнав вину та став офіційним хабарником.

Пізніше, в серпні 2014 року, коли справу Киви було переглянуто й засудженого корупціонера було амністовано, він ще раз визнав свою вину, але цей момент він вже не коментував. А Влащенко про таке не запитувала.

Майдан і переїзд до Києва

Під час судового процесу Кива переїхав до Києва, хоча підписка про невиїзд та домашній арешт такого права не давали. У жовтні 2013 року він висунув свою кандидатуру в нардепи в скандальних довиборах у 223 окрузі. Тоді Кива був одним із 70 кандидатів та відіграв свою роль у перемозі провладного кандидата Віктора Пилипишина та програші свободівця Левченка. В анкеті на сайті ЦВК тоді було вказано, що кандидат Кива не має судимості. Щоправда, ця інформація за кілька тижнів вже стала застарілою.

Після дебюту в політиці на боці "Партії регіонів" Ілля Кива "перевзувається" та навіть стає активістом Майдану. Там він доволі швидко освоївся – став учасником "Правого сектору" та знайшов спільну мову з його лідером – Дмитром Ярошем.



Активіст Майдану Ілля Кива / фото з особистого архіву Киви

Сам Кива пояснював це покликом серця, але журналіст-розслідувач Володимир Бойко вказує більш прозаїчні причини. За його словами, Кива був завербований тодішнім СБУ та став агентом Департаменту захисту національної державності (ДЗНД), його куратором начебто був полковник Данило Доценко. Завдяки роботі в якості сексота Киві начебто пообіцяли вирішення проблем із законом (що й було зроблено).

Ця інформація не була спростована, проте не була й офіційно підтверджена. А слів Киви, з огляду на його біографію, явно недостатньо.

На службі в Авакова

Після перемоги Революції Гідності Ілля Кива, як член "Правого сектору" стає довіреною особою Яроша на президентських виборах. Далі відбувається незрозуміле – Кива потрапляє в поле зору Арсена Авакова. Міністр внутрішніх справ незаконно присвоює засудженому корупціонеру з довідкою про психопатію звання майора міліції та доручає формувати добробат у Полтавській області.



Тінь Авакова / Фото з особистого архіву Киви

Призначення людини, яка ні дня не служила в армії на чолі цілого військового підрозділу, має проблеми з законом та головою, шокувало та обурило полтавських активістів. Але тодішній начальник міліції Полтавської області Іван Корсун у відповідь просто розвів руки й визнав, що йому наказали так з Києва.

Так, не заперечую, були в бійців запитання щодо Киви, адже минуле його не таке вже й світле. Але ж ви знаєте, були 1939-й, 1945 роки... Рішення ухвалене, людина поїде туди, реабілітується,

– так Корсун коментував призначення Киви.

Перед тим, як стати майором міліції Киву частково амністували – суд скасував заборону обіймати владні посади. Це відкрило Киві шлях до успіху.

Щоправда, в якості комбата Ілля Кива героєм не став – за кілька днів після прибуття під Маріуполь підлеглі повстали проти жорстких методів командира й вчинили бунт (начебто через жорсткі покарання за пиятику). Киву швидко зняли з посади, згодом добробат від гріха подалі розформували, а сам Кива пішов на підвищення. Перед цим прокуратура Полтавщини дивним чином відмовила в апеляції по справі Киви – 9 грудня 2014 справу було остаточно закрито, а наступного дня Кива став заступником начальника Головного управління МВС України в Донецькій області.

Участі Іллі Киви у українсько-російській війні присвячено матеріл УП під назвою "Ху із містер Кива" за авторства Анастасії Рінгіс. У ній діяльність Кива була названа неоднозначною. Так, люди з оточення Авакова вважали його героєм війни, сам Кива називав себе ледь не рятівником Дебальцевого, який нібито евакуював з російського оточення близько 1 500 українських вояків.

Звертаюся до громадських організацій та активістів у Києві, блокуйте пересування автобусів фірми "Шериф тур" Київ – Донецьк, Донецьк – Київ, які сприяють розповсюдженню терористичної чуми та бруду територією України. Була б моя воля, я розстрілював б цих мандрівників у "днр", любителів референдумів і парадів українських військовополонених ... Тільки жорстка позиція суспільства змусить Донбас протверезіти. Тільки так ми переможемо цю чуму,

– Ілля Кива 9 травня 2015 у власному дописі на фейсбуці, який згодом видалив без пояснення.

Натомість волонтери вказують, що масштаби діяльності підполковника перебільшені. Він дійсно брав участь в організації евакуації, але не відіграв вирішальну роль. Також опитані журналісткою анонімні джерела вказують на постійне бажання Киви заробити на війні та "сісти на потоки". Ці закиди Кива, звісно, спростовував.



Велика дружба / Фото з особистого архіву Киви

Також вперто захищав Киву тодішній радник Авакова – Антон Геращенко. Він навіть повідомив, що судова справа проти його побратима – ніщо інше, як політичне переслідування. Так Ілля Кива став "жертвою режиму Януковича".

Після нетривалої роботи на Донеччині влітку 2015 року Аваков переводить Киву на аналогічну посаду на Херсонщину. Там Кива мав контролювати боротьбу з наркотрафіком, а натомість більше запам'ятався боротьбою з активістами, які влаштували енергоблокаду Криму. За це тодішній начальниці Киви Хатії Деканоїдзе навіть довелось вибачатись.

Зірка соцмереж

Після кількох місяців скандальної роботи на Херсонщині Аваков у жовтні 2015 переводить свого протеже до Києва і віддає тому в руки нову структуру Департамент протидії наркозлочинності. "Наркоконтроль" мав замінити колишній БНОН, натомість Кива перетворив цю структуру на цирк. За кілька місяців Кива став зіркою соцмереж та здобув скандальну популярність у межах всієї країни.

Брутальні та неадекватні заяви, демонстративне хизування вогнепальною зброєю, парадоксальні вчинки та тяжіння до епатажу – такий вибуховий набір не міг не привернути увагу. Кива здійснював рейди по нічних клубах, провокував юнаків на вживання наркотиків і затримував їх онлайн, його робота стала шоу, а сам Кива – частим гостем на телебаченні, перевагу він віддавав проросійським каналам з орбіти Віктора Медведчука.



Кива – персонаж соцмереж / Фото з особистого архіву зрадника

Також Кива став знаряддям у боротьбі Авакова зі своєю заступницею – очільницею Нацполіції Хатією Деканоїдзе. Неадекватні заяви Киви вивели її з себе та спровокували конфлікт – вона навіть погрожувала відправити його на проходження поліграфу. Це дало Киві привід говорити про упередженість щодо нього в світлі майбутньої переатестації в межах реформи МВС та перетворення міліції на поліцію. Кива зі своїм кримінальним минулим, інвалідністю та діагнозом жодних шансів пройти атестацію не мав, тому пішов на загострення й у квітні 2016 року був звільнений з ганьбою.

Формальним приводом стало інтерв'ю Киви, яке він дав скандальній журналістці Світлані Крюковій з проросійського видання "Страна".

В інтерв'ю він хизувався своїм розкішним життя, зокрема визнав, що був постійним клієнтом елітних повій, але згодом через завантаженість на роботі не мав на них часу. Також Кива заявив, що волонтерство на фронті – суто жіноча справа, а чоловіки мають з автоматами сидіти в кущах, а ще звинуватив керівництво добробату "Артемівськ" у контрабанді наркотиків.

Після звільнення Кива спочатку перевівся до Нацгвардії, а згодом став одним із численних радників міністра Авакова, а ще позбувся інвалідності – коли просто не прийшов на чергове обстеження. Робота полягала в тому, що Кива "світив обличчям" на телебаченні та інколи нагадував про себе скандалами.

Серед яскравих моментів того періоду життя Киви є його реп-дует з ведучим каналу "Еспресо" Богданом Буткевичем, що остаточно закріпив за ним звання "блазня".

Кива-репер: дивіться відео

Також Кива запам'ятався постійною демонстрацією відданості Арсену Авакову, недолугою спробою стати нардепом на довиборах у Херсоні, провокативними фото в соцмережах, які дали змогу зробити висновок, що після зміни роботи він все ж таки знайшов час на жінок, а ще зворушливою дружбою з Дмитром Корчинським. Разом з останнім Кива розширив горизонти та нарешті отримав змогу добряче помандрувати світом.

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Також Кива у 2017 році отримав звання магістра права та диплом Київської академії МВС, здійснив рейдерське захоплення колись популярної "Соціалістичної партії України" та усунув від керівництва ще одного політика з репутацією "міського божевільного" – Сергія Капліна. У якості лідера соціалістів Кива навіть стане учасником президентської кампанії 2019 року, як технічний кандидат.

У 2018 році Киву викрили як одного з "генералів" напівприватної армії Авакова – так званих професійних активістів, що займалися організацією та прикриттям рейдерських захоплень.

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Народний депутат з фракції Медведчука

У 2019 році життя Ілля Киви кардинально змінилося. Він потоваришував з проросійським політиком Вадимом Рабиновичем та потрапив у прохідну частину списку ОПЗЖ під 34 номером. Під час передвиборчої кампанії Киву активно піарили канали з орбіти Віктора Медведчука. Все виглядало справжнім театром абсурду.



Ілля Кива та його новий друг Вадим Рабінович / Фото з особистого архіву

Кива став резидентом проєкту "Вєсті.UA", але навіть його саркастичні автори далеко не завжди встигали слідкувати за всіма витівками скандального політика. В якості народного депутата Верховної Ради 9 скликання Ілля Кива запам'ятався як першопроходець. Журналісти зафіксували як нардеп мастурбує в сесійній залі під час співбесіди з повією.

Крім того, в Киви змінився об'єкт поклоніння – замість Авакова ним став Віктор Медведчук. Кива став просто його тінню в сесійній залі.

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Не обійшлося без інших скандальних вчинків – Кива підтримував репресії проти білорусів режимом Лукашенка, позував у сесійній залі в силіконовій масці та видавав себе за пранкера "Джокера", хизувався "ролексом" за кілька тисяч доларів, створив бойове крило "ОПЗЖ" і набрав до нього "тітушок", спамив поправками та намагався заблокувати прийняття закону про землю, був запідозрений у недостовірному декларуванні та був серед числа тих нардепів, хто своїм поданням до Конституційного суду спровокував конституційну кризу в Україні.



У перервах між мастурбацією та замовленням повій у Раді Кива любив поспілкуватись з Медведчуком / Фото Яна Доброносова

У 2020 році журналісти Bihus.Info дізналися, звідки в Киви гроші на красиве життя. Виявилось, що він має жомову яму на Полтавщині, що принесла йому 1,2 мільйона гривень у 2019 році. Чому поросла бур'яном занедбана ділянка приносить такі великі прибутки, Кива відповідати не став. Також Кива уникав відповіді про незадекларовану квартиру в центрі столиці.

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Наприкінці 2020 та на початку 2021 року Кива знову нагадав про себе – коли у Львові затримали киянина, що демонстративно порушував закон про декомунізацію та відмовився знімати комуністичні символи, нардеп від "ОПЗЖ" влаштував флешмоб на його захист.

Кива у шапці: дивіться відео

Кива записав кілька роликів для соцмереж та виклав фото, на якому позує в шапці-вушанці зі символікою СРСР. Ефект був такий самий, на який він власне й очікував, – обурення.

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Крім того, Кива стверджував, що еліта України таємно пройшла вакцинацію, засуджував локдаун, нагадав, що має 5 одиниць вогнепальної зброї (свого часу її, в тому числі – автоматичний пістолет Стєчкіна – Киві презентував Арсен Аваков), а також спробував очолити "тарифний майдан" у Лубнах (щоправда, невдало).

Таким чином Ілля Кива змусив піти у тінь всіх колег з ОПЗЖ та інших проросійських груп та стати новим символом зрадників.

Людина Путіна

На початку 2022 року Ілля Кива залишив межі України під приводом зимових канікул. Втім, швидко стало зрозуміло, що депутата попередили напередодні вторгнення росіян та наказали перечекати.

Той спочатку опинився в Іспанії, а згодом "виплив" у Росії. Там він готувався до "тріумфального повернення" на Батьківщину. Проте, все пішло не за його планом і планами його господпрів. А те, що Кива працював безпосередньо на російські спецслужби й саме за їхнім завданням виконував обов'язки "народного депутата" (15 березня 2022 року цього статусу він був позбавлений), "телезірки" та "блогера", сумнівів вже не було.

Після провалу російського бліцкригу в Україні Кива почав працювати у новому-старому статусі – телезірки та лідера громадської думки, але тепер на російському телебаченні та на персональному каналі в телеграмі.

Кива поширював найбезглуздіші фейки та всіма силами намагався очорнити Україну та Сили оборони. Виходило в нього це відверто погано, тому Киві доводилось вигадувати все нову та нову маячню – про наркоманів у владі, про вбивство Залужного, про біолабораторії та генетичні досліди. Всю цю маячню Кива генерував у великих обсягах і традиційно не боявся виглядати клоуном.

Тим часом до зрадника нарешті дійшли руки в правоохоронниз органів. Фахівці Офісу Генпрокурора зібрали та проаналізували увсю діяльність Киви та побачили в ній ознаки цілого букету кримінальних злочинів.

Врешті 13 листопада 2023 року Кива отримав 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна, зокрема, й вже легендарної "жомової ями".

З часу вироку пройшло менше місяця, а Ілля Кива вже встиг його уникнути – 6 грудня 2023 року тіло зрадника знайшли в Підмосков'ї, в калюжі крові на парковці готелю з пафосною, але безглуздою назвою "Величъ Country Club".

За інформацією джерел 24 Каналу, ліквідація колаборанта – це спецоперація СБУ. Зловмисника ліквідували зі стрілецької зброї. Зрадника нібито застрелили з мисливської рушниці. Схоже, що це було вдале полювання українських спецслужб, а також сигнал усім зрадникам і, команда – "чекати".