Ілон Маск два роки підтримує регулярні контакти з Путіним, – WSJ

Ілон Маск підтримує регулярні контакти з президентом Росії Владіміром Путіним з кінця 2022 року. Теми цих дискусій включають геополітику та геополітичні проблеми, бізнес і особисті справи.

Про це йдеться у розслідуванні The Wall Street Journal. Зазначається, що одного разу Путін зокрема попросив мільярдера уникати активації його супутникового інтернет-сервісу Starlink на Тайвані, щоб зробити послугу китайському лідеру Сі Цзіньпіну.

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Про що Маск спілкується з Путіним

Цього року Маск став ключовим прихильником передвиборчої кампанії Дональда Трампа і міг би знайти роль в адміністрації політика, якщо той здобуде перемогу.

У той час як США та їхні союзники ізолювали Путіна в останні роки, діалог Маска може свідчити про відновлення взаємодії з російським диктатором і посилити висловлене Трампом бажання укласти угоду щодо основних "ліній розколу", зокрема війни в Україні.

Контакти Маска з Путіним також викликають потенційні занепокоєння щодо національної безпеки серед деяких членів нинішньої адміністрації, враховуючи роль Путіна як одного з головних супротивників Америки.

Інформація про контакти Маска з Кремлем, здається, є секретом уряду. Кілька посадовців Білого дому сказали, що не знали про них. Ця тема дуже делікатна, враховуючи дедалі активнішу участь Маска в кампанії Трампа та наближення президентських виборів у США, до яких залишилося менше ніж два тижні,

– йдеться в матеріалі WSJ.

Журналісти зазначили, що під час свого передвиборчого турне по Пенсильванії минулого тижня Маск говорив про важливість прозорості уряду і зазначив, що має доступ до урядових таємниць.

У мене є надсекретний допуск, але я повинен сказати, що, як і більшість речей, про які я знаю. Причина, з якої вони тримають це в секреті, полягає в тому, що це дуже нудно,

– сказав Ілон Маск.

Водночас представник Пентагону заявив, що не коментуватиме допуск, перевірку або статус будь-якої особи, а також питання політики безпеки персоналу в контексті повідомлень про дії будь-якої особи.

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Проінформований співрозмовник WSJ сказав, що наразі уряд стоїть перед дилемою, оскільки він значною мірою залежить від технологій мільярдера. SpaceX зокрема запускає на орбіту життєво важливі супутники національної безпеки, і є компанією, на яку покладається NASA для транспортування астронавтів на Міжнародну космічну станцію і назад.

Їм це не подобається,

– сказав співрозмовник, маючи на увазі контакти Маска і Путіна.

Водночас він додав, що адміністрація не попереджала про можливі порушення безпеки з боку Маска.

Тим часом речник Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що нібито єдине спілкування Кремля з Маском – це одна телефонна розмова, під час якої вони з Путіним обговорювали "космос, а також сучасні та майбутні технології". Крім того, він сказав, що ні Путін, ні чиновники Кремля буцімто не ведуть регулярних розмов з Маском.

Прессекретарка кампанії Трампа назвала Маска "єдиним лідером галузі" і наголосила, що "розбита федеральна бюрократія, безумовно, може отримати користь від його ідей і ефективності".

До слова, раніше Ілон Маск пообіцяв щодня виплачувати 1 мільйон доларів випадковій людині за підтримку його петиції щодо зобов'язання підтримувати право на свободу слова та право володіння зброєю. Така "акція" триватиме до виборів на пост президента США.