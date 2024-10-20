Відповідна "акція" триватиме до виборів на пост президента США. Водночас, як пише The Wall Street Journal, на думку фахівців , це дуже схоже на підкуп виборців, оскільки Маск відкрито підтримує Трампа.

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Маск пообіцяв по 1 мільйон доларів за підтримку його петиції

Під час виступу в Гаррісбурзі у штаті Пенсільванія американський мільярдер звернувся до людей із закликом підтримати петицію America PAC про зобов'язання підтримувати право на свободу слова та право володіння зброєю.

Крім того, Маск вручив перший чек у розмірі 1 мільйон доларів. Експерти припускають, що це схоже на підкуп виборів напередодні виборів президента США. Це є досить показовим на тлі того, що Маск відкрито підтримує Дональда Трампа як кандидата.

The Wall Street Journal пояснює, що у довіднику Міністерства юстиції США щодо виборчих злочинів зазначено, що платити виборцям з метою стимулювання чи надання винагороди за голосування або реєстрацію є злочином.

Таке обмеження стосується не лише грошових виплат, але й будь-яких матеріальних речей, які мають цінність. Зокрема, йдеться про алкоголь, лотерейні білети чи соціальну допомогу. За такі дії передбачене покарання у вигляді позбавлення волі.

В обліковому записі America PAC вказано, що пропозиція стосовно 1 мільйона доларів доступна для зареєстрованих виборців Пенсильванії, які підпишуть петицію.

До цього організація опублікувала пропозицію в розмірі 100 доларів для виборців із Пенсильванії, які підписали петицію, і 47 доларів для виборців з інших штатів, які вагаються, серед них – Мічиган та Вісконсин.