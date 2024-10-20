Соответствующая "акция" продлится до выборов на пост президента США. В то же время, как пишет The Wall Street Journal, по мнению специалистов , это очень похоже на подкуп избирателей, поскольку Маск открыто поддерживает Трампа.

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Маск пообещал по 1 миллион долларов за поддержку его петиции

Во время выступления в Гаррисбурге в штате Пенсильвания американский миллиардер обратился к людям с призывом поддержать петицию America PAC об обязательствах поддерживать право на свободу слова и право владения оружием.

Кроме того, Маск вручил первый чек в размере 1 миллион долларов. Эксперты предполагают, что это похоже на подкуп выборов накануне выборов президента США. Это является весьма показательным на фоне того, что Маск открыто поддерживает Дональда Трампа как кандидата.

The Wall Street Journal объясняет, что в справочнике Министерства юстиции США по избирательным преступлениям указано, что платить избирателям с целью стимулирования или предоставления вознаграждения за голосование или регистрацию является преступлением.

Такое ограничение касается не только денежных выплат, но и любых материальных вещей, которые имеют ценность. В частности, речь идет об алкоголе, лотерейные билеты или социальную помощь. За такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы.

В аккаунте America PAC указано, что предложение относительно 1 миллиона долларов доступно для зарегистрированных избирателей Пенсильвании, которые подпишут петицию.

До этого организация опубликовала предложение в размере 100 долларов для избирателей из Пенсильвании, которые подписали петицию, и 47 долларов для избирателей из других штатов, которые колеблются, среди них – Мичиган и Висконсин.