Інклюзивність у сфері робітничих спеціальностей: тисячі вакансій і зарплати в 27 500 гривень

Світовий тренд на безбар’єрність під час пошуку працівників набирає все більше обертів. Ця тенденція шириться і серед українських роботодавців. Далі – в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Зокрема, на OLX Робота у травні розмістили понад 5 тисяч вакансій лише для пошукачів старше 45 років. Дослідження свідчать, що різноманіття в колективі робить бізнес успішнішим. Проте, для України цінність інклюзивного підходу полягає ще й у можливості подолати кадровий дефіцит. Тож давайте з'ясуємо, яку роботу зараз пропонують кандидатам різних категорій.

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Інклюзивність — це не лише про фізичний стан

Інклюзивність при працевлаштуванні — це можливість отримати роботу будь-якому пошукачеві. Йдеться не лише про вакансії, які підходять кандидатам різної статі, старшого віку або з інвалідністю. Серед іншого, безбар'єрність передбачає національне та соціальне різноманіття в колективі, а також прийом на роботу спеціалістів з різним рівнем досвіду.

У світі все більше компаній приділяє увагу різноманіттю в колективах. Цей тренд розвивається і в Україні.

У центрах зайнятості працюють спеціальні кар'єрні радники з питань інклюзивного працевлаштування, а компанії розміщують вакансії, доступні для різних категорій пошукачів. Наприклад, на OLX Робота ми створили додаткові фільтри, за допомогою яких роботодавці можуть вказати, що робота підходить різним кандидатам:

з допомогою фільтру "Тип зайнятості" можна вказати, що вакансія передбачає певний рівень зайнятості — від повної до підробітку, сезонної або віддаленої роботи;

фільтр "Графік роботи" включає вакансії на повний або неповний робочий день, з гнучким графіком, а також оголошення з позмінним або вахтовим методом роботи;

фільтр "Підходить кандидатам" дозволяє вказати, що вакансія підходить пошукачам різного віку, людям у декреті та кандидатам з інвалідністю;

за фільтром "Досвід роботи" можна розмістити пропозиції для новачків або спеціалістів з різним рівнем досвіду.

Інклюзивне працевлаштування в Україні: від роботи в коллцентрах до пропозицій у транспортній галузі

Із власного досвіду можу сказати, що українські роботодавці відкриті до влаштування на роботу співробітників різних категорій. Вони розвінчують міф про те, що після 45 років роботу не знайти. Адже серед усіх розміщених вакансій, в яких автори вказали, кому підходить робота, найбільше пропозицій саме для кандидатів старше 45 років — 5 053 вакансії.

Також працедавці розміщують чимало оголошень про роботу для студентів та пошукачів молодше 18 років.

Розглянемо детальніше, на яку саме роботу можуть претендувати ті чи інші категорії спеціалістів. На OLX є шість фільтрів для різних кандидатів, і ми проаналізували, якої роботи найбільше для кожної категорії:

Для спеціалістів у декреті — це "Роздрібна торгівля/продажі/закупки", "Краса/фітнес" і "Клінінг/домашній персонал";

Для людей з інвалідністю — "Роздрібна торгівля/продажі/закупки", "Логістика/склад/доставка" та "Коллцентри/Телекомунікації";

Для пошукачів молодше 18 років — "Освіта/переклад", "Роздрібна торгівля/продажі/закупки", "Будівництво/облицювальні роботи";

Для робітників пенсійного віку — "Клінінг/домашній персонал", "Охорона/безпека" та "Логістика/склад/доставка";

Для осіб старше 45 років — "Роздрібна торгівля/продажі/закупки", "Логістика/склад/доставка" та "Клінінг/домашній персонал";

Для студентів — "Роздрібна торгівля/продажі/закупки", "Готельно-ресторанний бізнес/туризм" і "Будівництво/облицювальні роботи".

Кандидати на такі вакансії можуть претендувати на заробітну плату в більш ніж 20 000 гривень. У кожній категорії діапазон виплат різний.

Якщо говорити про сфери з найбільшою кількістю пропозицій роботи й відповідно найвідчутшіним "кадровим голодом", то на будівництві роботодавці готові платити 6 500 — 17 000 гривень, у торгівлі 5 500 — 23 750 гривень, у транспортній галузі 7 500 — 17 750 гривень.

Найбільшу зарплату, від 14 000 до 27 500 гривень, пропонують українські компанії в категорії "Коллцентри/Телекомунікації".

Різноманіття допоможе ринку відновитися

Кадровий голод — не нова проблема для України. Однак мобілізація та вимушена міграція українців через війну посилили потреби роботодавців. Закрити питання з вакансіями може допомогти безбар'єрність під час пошуку співробітників, яка розширює коло потенційних кандидатів.

Дані нашої аналітики свідчать, що український бізнес уже використовує цю можливість. В окремих сферах кількість інклюзивних вакансій уже повернулась на довоєнний рівень або навіть зросла. Найбільший приріст ми спостерігаємо у сферах будівництва і транспорту.

Безбар'єрність у роботі сприяє економічному успіху бізнесів

Наприклад, ще в лютому на OLX було 118 вакансій для студентів у будівництві, а в травні — вже 221. Те ж саме ми бачимо в категорії "Логістика/склад/доставка". Перед початком повномасштабного вторгнення на нашому сервісі було 778 оголошень для пошукачів старше 45 років, а в травні — 884. Поступово відновлюється рівень пропозицій у сферах торгівлі та безпеки.

За останніми даними McKinsey & Company, через расову та гендерну нерівність економіки країни недоотримують 1% ВВП. І якщо ігнорування інклюзивності загрожує бізнесу збитками, то безбар'єрність, навпаки, робить їх більш успішними. Це підтверджують дані наведені Kantar у жовтні 2021, про те, що 31% українських споживачів оберуть товари виробників, які не дискримінують своїх співробітників.

Крім того, в колективах з працівниками різного віку, статі та професійного досвіду часто присутній різноплановий підхід до розв'язання робочих задач. Як на мене, це суттєвий бонус в умовах трансформацій і викликів, які зараз стоять перед Україною.

Тож інклюзія — це інструмент, за допомогою якого виграють усі. Роботодавці формують команди, здатні знаходити нестандартні рішення, а працівники реалізують свій професійний потенціал незалежно від віку, статусу чи втраченого здоров'я через війну. У той же час українська економіка отримує таку необхідну їй підтримку від працюючих бізнесів.

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