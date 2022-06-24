Инклюзивность в сфере рабочих специальностей: тысячи вакансий и зарплаты в 27 500 гривен

Мировой тренд на безбарьерность при поиске работников набирает все больше оборотов. Эта тенденция распространяется и среди украинских работодателей. Далее – в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

В частности, на OLX Работа в мае разместили более 5 тысяч вакансий только для соискателей старше 45 лет. Исследования свидетельствуют, что разнообразие в коллективе делает бизнес более успешным. Однако для Украины ценность инклюзивного подхода заключается еще и в возможности преодолеть кадровый дефицит. Давайте выясним, какую работу сейчас предлагают кандидатам разных категорий.

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Инклюзивность – это не только о физическом состоянии

Инклюзивность при трудоустройстве – это возможность получить работу любому поисковику. Речь идет не только о вакансиях, которіе подходят кандидатам разного пола, старшего возраста или с инвалидностью. Среди прочего безбарьерность предполагает национальное и социальное разнообразие в коллективе, а также прием на работу специалистов с разным уровнем опыта.

В мире все больше компаний уделяет внимание разнообразию в коллективах. Этот тренд развивается и в Украине.

В центрах занятости работают специальные карьерные советники по инклюзивному трудоустройству, а компании размещают вакансии, доступные для различных категорий поисковиков. Например, на OLX Работа мы создали дополнительные фильтры, с помощью которых работодатели могут указать, что работа подходит разным кандидатам:

с помощью фильтра "Тип занятости" можно указать, что вакансия предполагает определенный уровень занятости - от полной до подработки, сезонной или удаленной работы;

фильтр "График работы" включает вакансии на полный или неполный рабочий день, с гибким графиком, а также объявления с посменным или вахтовым методом работы;

фильтр "Подходит кандидатам" позволяет указать, что вакансия подходит поисковикам всех возрастов, людям в декрете и кандидатам с инвалидностью;

по фильтру "Опыт работы" можно разместить предложения для новичков или специалистов с разным уровнем опыта.

Инклюзивное трудоустройство в Украине: от работы в колл-центрах до предложений в транспортной отрасли

По собственному опыту могу сказать, что украинские работодатели открыты к устройству на работу сотрудников разных категорий. Они развенчивают миф о том, что после 45 лет работу не найти. Ведь среди всех размещенных вакансий, в которых авторы указали, кому подходит работа, больше всего предложений именно для кандидатов старше 45 лет – 5053 вакансии.

Также работодатели размещают немало объявлений о работе для студентов и поисковиков младше 18 лет.

Рассмотрим подробнее, на какую работу могут претендовать те или иные категории специалистов. На OLX есть шесть фильтров для разных кандидатов, и мы проанализировали, какой работы больше всего для каждой категории:

Для специалистов в декрете – это "Розничная торговля/продажи/закупки", "Красота/фитнес" и "Клининг/домашний персонал";

Для людей с инвалидностью – "Розничная торговля/продажи/закупки", "Логистика/склад/доставка" и "Колл-центры/Телекоммуникации";

Для поисковиков младше 18 лет – "Образование/перевод", "Розничная торговля/продажи/закупки", "Строительство/облицовочные работы";

Для рабочих пенсионного возраста – "Клининг/домашний персонал", "Охрана/безопасность" и "Логистика/склад/доставка";

Для лиц старше 45 лет – "Розничная торговля/продажи/закупки", "Логистика/склад/доставка" и "Клининг/домашний персонал";

Для студентов – "Розничная торговля/продажи/закупки", "Гостинично-ресторанный бизнес/туризм" и "Строительство/облицовочные работы".

Кандидаты на такие вакансии могут претендовать на заработную плату более чем в 20 000 гривен. В каждой категории диапазон выплат разный.

Если говорить о сферах с наибольшим количеством предложений работы и соответственно ощутимым "кадровым голодом", то на строительстве работодатели готовы платить 6 500 – 17 000 гривен, в торговле 5 500 – 23 750 гривен, в транспортной отрасли 7 500 – 17 750 гривен.

Наибольшую зарплату, от 14 000 до 27 500 гривен, предлагают украинские компании в категории "Колл-центры/Телекоммуникации".

Разнообразие поможет рынку восстановиться

Кадровый голод – не новая проблема для Украины. Однако мобилизация и вынужденная миграция украинцев из-за войны усилили потребности работодателей. Закрыть вопросы с вакансиями может помочь безбарьерность при поиске сотрудников, расширяющих круг потенциальных кандидатов.

Данные нашей аналитики свидетельствуют о том, что украинский бизнес уже использует эту возможность. В отдельных сферах количество инклюзивных вакансий уже вернулось на довоенный уровень или даже возросло. Наибольший прирост наблюдается в сферах строительства и транспорта.

Безбарьерность в работе способствует экономическому успеху бизнеса

Например, еще в феврале на OLX было 118 вакансий для студентов в строительстве, а в мае – уже 221. То же самое мы видим в категории "Логистика/склад/доставка". Перед началом полномасштабного вторжения на нашем сервисе было 778 объявлений для поисковиков старше 45 лет, а в мае – 884. Постепенно восстанавливается уровень предложений в сфере торговли и безопасности.

По последним данным McKinsey & Company, из-за расового и гендерного неравенства экономики страны недополучают 1% ВВП. И если игнорирование инклюзивности угрожает бизнесу убытками, то безбарьерность, напротив, делает их успешнее. Это подтверждают данные, приведенные Kantar в октябре 2021, о том, что 31% украинских потребителей выберут товары производителей, которые не дискриминируют своих сотрудников.

Кроме того, в коллективах с работниками всех возрастов, пола и профессионального опыта часто присутствует разноплановый подход к решению рабочих задач. На мой взгляд, это существенный бонус в условиях трансформаций и вызовов, которые сейчас стоят перед Украиной.

Поэтому инклюзия – это инструмент, с помощью которого выиграют все. Работодатели формируют команды, способные находить нестандартные решения, а работники реализуют свой профессиональный потенциал независимо от возраста, статуса или утраченного здоровья из-за войны. В то же время украинская экономика получает столь необходимую ей поддержку от работающих бизнесов.

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