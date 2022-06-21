Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів 21 червня. 24 канал передає деталі.

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Безробітні українці працюватимуть на громадських роботах

Денис Шмигаль зауважив, що в умовах повномасштабної війни Україні необхідно мобілізувати всі можливі ресурси для перемоги над російськими окупантами. Це, за його словами, стосується й організації роботи у тилу.

Тому уряд затвердить документ, за яким офіційно зареєстрованих безробітних українців залучатимуть до суспільно корисних робіт. Йдеться про повносправних громадян, які протягом 30 днів залишались не працевлаштовані.

Це може бути розбір завалів, будівництво захисних споруд, благоустрій, ремонтні чи сільськогосподарські роботи. Що саме потрібно робити у кожному конкретному регіоні – визначатиме місцева влада,

– пояснив Шмигаль.

Прем'єр-міністр уточнив, що ця праця, звісно ж, буде оплачуватись. Держава виплачуватиме кожному залученому до корисної суспільної справи заробітну плату у розмірі законодавчо встановленої "мінімалки".

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До слова, таким чином уряд фактично усуває можливість, коли люди отримували державні виплати по безробіттю й відмовлялися від запропонованої центром зайнятості вакансії.

В умовах воєнного часу у держави немає для цього ресурсів. Усі мають або воювати і захищати Батьківщину, або працювати на перемогу і для фронту,

– наголосив Шмигаль.

Варто зауважити, що за узгодженим Кабміном документом, статус та виплати по безробіттю відтепер так само втрачатимуться, якщо людина перебуває за кордоном більш ніж 30 днів під час дії воєнного стану.

Прем'єр-міністр України наприкінці своєї промови додав, що завдання уряду сьогодні просте й зрозуміле – кожен повинен працювати на перемогу, а для цього потрібно консолідувати всі можливі ресурси.

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