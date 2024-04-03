Це показала Японія: полковник запасу назвав умову, за якої НАТО вступить у війну
Французький лідер Еммануель Макрон розглядає можливість відправлення військових до України. Інші країни з обережністю ставляться до такої можливості.
Чи побачимо ми іноземних військових в Україні, більшою мірою залежить від Росії. Таку думку в етері 24 Каналу висловив Петро Черник – військовий експерт, полковник запасу ЗСУ.
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Єдина умова
Фінляндія стала восьмою країною, яка уклала з Україною двосторонній безпековий договір. Раніше Володимир Зеленський, коментуючи угоди з іншими країнами-союзниками, заявив, що в них відображені й чіткі позиції щодо європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Ці гарантії безпеки ґрунтуються на Вільнюській декларації G7, яку погодили 12 липня 2023 року під час саміту країн НАТО.
У слово "гарантія" вкладається два аспекти: гроші та зброя. На моє глибоке переконання, поки не складеться очевидності нападу (Росії – 24 Канал), як це було 7 грудня 1941 грудня, коли японці потопили фактично весь Тихоокеанський флот США, то ноги жодного іноземного солдата в Україні не буде,
– наголосив Петро Черник.
Напад на Перл-Гарбор
Уранці 7 грудня 1941 року японська армада атакувала базу ВМС США Перл-Гарбор на Гаваях, знищивши десятки кораблів, сотні літаків і вбивши понад дві тисячі людей. Напад був доволі неочікуваним для США, та мав на меті нейтралізацію Тихоокеанського флоту США для того, щоб забезпечити свободу дій японській армії і флоту в південно-східній Азії. Іншими словами, Японія вирішила вступити у боротьбу з США за панування у Тихому океані.
Після цього Сполучені Штати вступили у Другу світову війну.
"Коли умовна ракета "Іскандер" чи Х-101, яка залітала на 39 секунд у повітряний простір Польщі, залетить та по-справжньому вибухне на об'єкті військової інфраструктури (у європейській країні – 24 Канал), тоді можливий рух країн НАТО. До того часу нічого подібного не буде", – переконаний Черник.
Власне, поки Україні і не потрібне втручання іноземних військових, про що вже говорило вище військово-політичне керівництво нашої держави. Наразі Україна найбільше потребує фінансів та якнайбільше озброєння для подальшого протистояння з Росією.
Можлива відправка іноземних військ в Україну: що відомо
- Цьогоріч серйозно про можливість відправлення військових до України заговорив президент Франції Еммануель Макрон. На початку березня він навіть окреслив потенційні варіанти, за яких це може статися. Один з них передбачає просування військового фронту в напрямку Одеси або Києва.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна радо спостерігає за рухом політики Макрона. Хоч Київ і не просив про можливість відправки іноземних військ, проте Кулеба переконаний, що європейцям доведеться звикнутися з думкою, що такий день може настати.
- У США також відреагували на заяви французького президента. За словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, Макрон має на це право. Водночас Сполучені Штати не планують відправляти до України своїх військових.