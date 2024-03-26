Зазначимо, що наразі єдиного рішення щодо можливості введення іноземних військ немає. Однак Кулеба наголосив, що Владіміра Путіна потрібно зупинити.
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Кулеба про Макрона
Дмитро Кулеба зазначив, що Україна була рада бачити те, у якому напрямку рухається полтіика Еммануеля Макрона. Він наголосив, що попри те, що Україна ніколи не просила "черевики європейських військ на місцях", на думку міністра, лідери ЄС повинні звикнути до думки, що "день може настати".
Я прекрасно розумію, що європейці не звикли до ідеї війни. Але це недбалість, яку європейці просто не можуть собі дозволити – ні собі, ні своїм дітям,
– наголосив Кулеба.
Як зазначив міністр, якщо Україна програє, то Путін не зупиниться.
Відправка іноземних військ
- Нещодавно посол Франції повідомив, що деякі країни підтримали ідею Макрона щодо відправки військ до України. Обговорення цього питання є – на думку дипломата, зараз вже нема "червоних ліній".
- У Білому домі наголосили, що французький лідер має повне право говорити про можливість відправки військ в Україну. Водночас США не планують направляти свій контингент. Це підтвердив і Джо Байден, і він, за словами Джейка Саллівана, не відступить від цієї позиції.
- Журналісти французького видання Le Monde заявили, що президент Еммануель Макрон замислюється над тим, щоб відправити війська в Одесу. Це може статися вже з літа 2024 року. Макрон переконаний, що "ситуація в Україні, окупованій російськими військами ось уже 2 роки, погіршується і війна затягується".