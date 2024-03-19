Відповідну заяву зробив під час брифінгу 18 березня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Він зазначив, що французький президент Еммануель Макрон має повне право говорити про те, що до України надішлють війська Заходу.

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США "чітко висловили свою позицію"

Джейк Салліван зауважив, що замість Еммануеля Макрона він говорити не може. Водночас додав, що французький лідер має повне право надалі висловлювати публічно свою позицію. Разом з тим він підкреслив, що США "чітко висловили свою позицію". І що полягає вона у тому, що Вашингтон відправляти американські війська до України не має наміру.

Президент Байден фактично підтвердив це для американського народу, і ми не відступили від цієї позиції і не відступаємо від неї і сьогодні,

– підкреслив Салліван.

Макрон і його заява про західні війська в Україні

Напередодні Еммануель Макрон під час зустрічі країн-партнерів України у Парижі обговорив можливість відправлення своїх військ до нашої держави. Водночас він зауважив, що щодо цього питання консенсусу поки досягнути не вдалося.

Але ми нічого не можемо виключати. Ми зробимо все, що повинні, аби Росія не змогла виграти в цій війні,

– сказав тоді Макрон.

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне згодом вирішив пояснювати слова Макрона. Мовляв, до України можуть відправити солдатів з Франції, щоб допомагати з виконанням завдань, які не стосуються бойових дій.

Тим часом ціла низка інших країн-членів НАТО наголосила, що відправлення власних військ до України не розглядає. Відповідні заяви озвучили у Білому домі у США, Німеччині, Великій Британії, Канаді, Іспанії, Чехії, Польщі та інших державах.

Паралельно Франція ініціює створення альянсу держав, які відкриті до того, що західні війська можуть бути потенційно введені на територію України. Цікаво, що Париж у цьому питанні лиш поглиблює конфлікт з Берліном.

Не минулося, звичайно ж, без істерики з Кремля. Дмітрій Пєсков заявляв, що якщо війська НАТО таки відправлять до України, "то доведеться говорити не про ймовірність, а про неминучість прямого зіткнення Росії та Альянсу".