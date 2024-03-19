Соответствующее заявление сделал во время брифинга 18 марта советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он отметил, что французский президент Эммануэль Макрон имеет полное право говорить о том, что в Украину пришлют войска Запада.

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США "четко выразили свою позицию"

Джейк Салливан отметил, что вместо Эммануэля Макрона он говорить не может. В то же время добавил, что французский лидер имеет полное право в дальнейшем выражать публично свою позицию. Вместе с тем он подчеркнул, что США "четко выразили свою позицию". И что заключается она в том, что Вашингтон отправлять американские войска в Украину не намерен.

Президент Байден фактически подтвердил это для американского народа, и мы не отступили от этой позиции и не отступаем от нее и сегодня,

– подчеркнул Салливан.

Макрон и его заявление о западных войсках в Украине

Накануне Эммануэль Макрон во время встречи стран-партнеров Украины в Париже обсудил возможность отправки своих войск в наше государство. В то же время он отметил, что по этому вопросу консенсуса пока достичь не удалось.

Но мы ничего не можем исключать. Мы сделаем все, что должны, чтобы Россия не смогла выиграть в этой войне,

– сказал тогда Макрон.

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне впоследствии решил объяснять слова Макрона. Мол, в Украину могут отправить солдат из Франции, чтобы помогать с выполнением задач, которые не касаются боевых действий.

Между тем целый ряд других стран-членов НАТО отметил, что отправка собственных войск в Украину не рассматривает. Соответствующие заявления озвучили в Белом доме в США, Германии, Великобритании, Канаде, Испании, Чехии, Польше и других государствах.

Параллельно Франция инициирует создание альянса государств, которые открыты к тому, что западные войска могут быть потенциально введены на территорию Украины. Интересно, что Париж в этом вопросе лишь углубляет конфликт с Берлином.

Не прошло, конечно же, без истерики из Кремля. Дмитрий Песков заявлял, что если войска НАТО таки отправят в Украину, "то придется говорить не о вероятности, а о неизбежности прямого столкновения России и Альянса".