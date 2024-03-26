Отметим, что пока единого решения относительно возможности введения иностранных войск нет. Однако Кулеба отметил, что Владимира Путина нужно остановить.

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Кулеба о Макроне

Дмитрий Кулеба отметил, что Украина была рада видеть то, в каком направлении движется политика Эммануэля Макрона. Он отметил, что несмотря на то, что Украина никогда не просила "ботинки европейских войск на местах", по мнению министра, лидеры ЕС должны привыкнуть к мысли, что "день может наступить".

Я прекрасно понимаю, что европейцы не привыкли к идее войны. Но это халатность, которую европейцы просто не могут себе позволить – ни себе, ни своим детям,

– подчеркнул Кулеба.

Как отметил министр, если Украина проиграет, то Путин не остановится.

Отправка иностранных войск