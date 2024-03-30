Олаф Шольц заявив, що підтримка України необхідна також для безпеки самої Німеччини. За словами канцлера, зараз Україна бореться за справедливий мир.

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Мир без свободи означає гноблення. Не може бути миру без справедливості. Ось чому ми підтримуємо Україну в її боротьбі за справедливий мир — доти, доки це необхідно,

– сказав Шольц.

За його словами, протягом багатьох десятиліть мир у Європі ґрунтувався принципі того, що кордони не можна переміщувати силою. Однак Росія та Владімір Путін порушили цей принцип.

Шольц переконаний, що допомога Україні означає інвестиції у свою власну безпеку і збереження країни цілісною.

Нас об'єднує переконання, що закон має переважати над насильством,

– підсумував він.

Водночас Шольц відмовляється передавати Україні ракети Taurus