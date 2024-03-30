Олаф Шольц заявив, що підтримка України необхідна також для безпеки самої Німеччини. За словами канцлера, зараз Україна бореться за справедливий мир.
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Мир без свободи означає гноблення. Не може бути миру без справедливості. Ось чому ми підтримуємо Україну в її боротьбі за справедливий мир — доти, доки це необхідно,
– сказав Шольц.
За його словами, протягом багатьох десятиліть мир у Європі ґрунтувався принципі того, що кордони не можна переміщувати силою. Однак Росія та Владімір Путін порушили цей принцип.
Шольц переконаний, що допомога Україні означає інвестиції у свою власну безпеку і збереження країни цілісною.
Нас об'єднує переконання, що закон має переважати над насильством,
– підсумував він.
Водночас Шольц відмовляється передавати Україні ракети Taurus
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц, попри шалений тиск на нього в Німеччині, відмовляється передавати Україні ракети Taurus. Він побоюється, що випадку, якщо ці ракети вдарять по території Росії чи важливим для неї об'єктах, це зробить Німеччину стороною конфлікту.
- Пізніше Шольц пояснював складність постачання Taurus Києву тим, що для їх застосування потрібна присутність німецьких військових в Україні, однак, з погляду канцлера Німеччини, це є неприпустимим.
- Також глава МЗС Великої Британії Девід Камерон запропонував Німеччині здійснити "кільцевий обмін" ракетами. За його планом, Німеччина має передати Британії ракети Taurus, а Лондон надасть Києву і додаткові ракети Storm Shadow.
- В Німеччині думки з приводу цієї пропозиції розділилися. Опозиція виступає проти такого обміну, а очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок його підтримала.