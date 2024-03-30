Олаф Шольц заявил, что поддержка Украины необходима также для безопасности самой Германии. По словам канцлера, сейчас Украина борется за справедливый мир.
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Мир без свободы означает угнетение. Не может быть мира без справедливости. Вот почему мы поддерживаем Украину в ее борьбе за справедливый мир – до тех пор, пока это необходимо,
– сказал Шольц.
По его словам, в течение многих десятилетий мир в Европе основывался принципе того, что границы нельзя перемещать силой. Однако Россия и Владимир Путин нарушили этот принцип.
Шольц убежден, что помощь Украине означает инвестиции в свою собственную безопасность и сохранение страны целостной.
Нас объединяет убеждение, что закон должен преобладать над насилием,
– подытожил он.
В то же время Шольц отказывается передавать Украине ракеты Taurus
- Канцлер Германии Олаф Шольц, несмотря на огромное давление на него в Германии, отказывается передавать Украине ракеты Taurus. Он опасается, что в случае, если эти ракеты ударят по территории России или важным для нее объектам, это сделает Германию стороной конфликта.
- Позже Шольц объяснял сложность поставки Taurus Киеву тем, что для их применения требуется присутствие немецких военных в Украине, однако, с точки зрения канцлера Германии, это недопустимо.
- Также глава МИД Великобритании Дэвид Камерон предложил Германии осуществить "кольцевой обмен" ракетами. По его плану, Германия должна передать Британии ракеты Taurus, а Лондон предоставит Киеву и дополнительные ракеты Storm Shadow.
- В Германии мнения по поводу этого предложения разделились. Оппозиция выступает против такого обмена, а глава МИД Германии Анналена Бербок его поддержала.