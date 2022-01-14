Іноземні ЗМІ пов'язали кібератаку на Україну з російською ескалацією

Українські урядові сайти зазнали глобальної кібератаки. Іноземні ЗМІ звернули увагу на те, що це сталося на тлі загострення у відносинах між Заходом та Москвою.

Про це пише турецьке видання TRT World. Там наголошують, що напруга між Росією та Заходом через Україну загострюється після кількох раундів невдалих переговорів.

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Відповідь на прозахідну позицію України

Глобальна кібератака на урядові сайти сталася у ніч проти 14 січня. Вона зачепила, зокрема. сайти Міністерства освіти, Міністерства закордонних справ, ДСНС, Кабміну та Дії. Загалом – десятки державних установ. Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за цей напад.

На усіх сайтах, які зазнали атаки, зловмисники розмістили антиукраїнські повідомлення українською, російською та польською мовами. "Схоже, що напад був відповіддю на прозахідну позицію України", – пише TRT World.

Хакери заявили, що поцупили особисті дані українців та завантажили їх у спільну мережу. Втім, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров стверджує, що дані –у безпеці.

Турецькі ЗМІ підкреслили, що напередодні Захід звинуватив Росію у розміщенні військ та техніки на зруйнованому війною східному кордоні України. За інформацією НАТО, держава-агресорка готується до нового вторгнення, хоча там це, як і завжди, заперечують.

"США та їхні союзники по НАТО провели переговори з Москвою, аби послабити напруженість. Але усі три раунди переговорів – у Женеві, Брюсселі та Відні – виявилися невдалими", – звертає увагу видання.

"Неважко уявити, хто стоїть за цим"

В Євросоюзі пообіцяли "мобілізувати усі ресурси", аби допомогти Україні впоратися з наслідками атаки. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель анонсував термінову нараду, на яку зберуться посли комітету з питань політики та безпеки. Він наголосив, що напад на урядові сайти України "заслуговує на осуд".

Немає жодних доказів щодо того, хто відповідальний за цю кібератаку. Але ми можемо уявити, хто за цим стоїть,

– підкреслив Боррель.

Коментуючи напад на українські урядові сайти, очільниця МЗС Швеції Анн Лінд наголосила, що Захід має протистояти будь-яким видам російської агресії. На її думку, Москва має зрозуміти, що у разі подальшої ескалації її чекатиме жорстка відповідь.

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