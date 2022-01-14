Иностранные СМИ связали кибератаку в Украине с российской эскалацией

Украинские правительственные сайты подверглись глобальной кибератаке. Иностранные СМИ обратили внимание на то, что это произошло на фоне обострения отношений между Западом и Москвой.

Об этом пишет турецкое издание TRT World. Там подчеркивают, что напряжение между Россией и Западом из-за Украины обостряется после нескольких раундов неудачных переговоров.

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Ответ на прозападную позицию Украины

Глобальная кибератака на правительственные сайты произошла в ночь на 14 января. Она зацепила, в частности. сайты Министерства образования, Министерства иностранных дел, ГСЧС, Кабмина и Дии. В целом – десятки государственных учреждений. На данный момент никто не взял на себя ответственность за это нападение.

На всех сайтах, которые подверглись атакам, злоумышленники разместили антиукраинские сообщения на украинском, русском и польском языках. "Похоже, что нападение было ответом на прозападную позицию Украины", – пишет TRT World.

Хакеры заявили, что украли личные данные украинцев и загрузили их в общую сеть. Впрочем, министр цифровой трансформации Михаил Федоров утверждает, что данные находятся в безопасности.

Турецкие СМИ подчеркнули, что накануне Запад обвинил Россию в размещении войск и техники на разрушенной войной восточной границе Украины. По информации НАТО, государство-агрессор готовится к новому вторжению, хотя там это, как всегда, отрицают.

"США и их союзники по НАТО провели переговоры с Москвой, чтобы ослабить напряженность. Но все три раунда переговоров – в Женеве, Брюсселе и Вене – оказались неудачными", – обращает внимание издание.

"Нетрудно представить, кто стоит за этим"

В Евросоюзе пообещали "мобилизовать все ресурсы", чтобы помочь Украине справиться с последствиями атаки. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель анонсировал срочное совещание, на которое соберутся послы комитета по политике и безопасности. Он подчеркнул, что нападение на правительственные сайты Украины "заслуживает осуждения".

Нет никаких доказательств того, кто ответственен за эту кибератаку. Но мы можем представить, кто за этим стоит,

– подчеркнул Боррель.

Комментируя нападение на украинские правительственные сайты, глава МИД Швеции Анн Линд подчеркнула, что Запад должен противостоять любым видам российской агрессии. По ее мнению, Москва должна понять, что в случае дальнейшей эскалации ее ждет жесткий ответ.

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