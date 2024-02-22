Іноземці та особи без громадянства тепер можуть служити у Нацгвардії

Відтепер іноземці та особи без громадянства тепер можуть служити у Національній гвардії України. Однак для цього повинні бути певні умови.

Відповідний указ 21 лютого підписав президент України Володимир Зеленський. Він набув чинності з дня його публікації.

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Зміни в положенні про Нацгвардію

Володимир Зеленський підписав указ "Про Положення про проходження військової служби в Національній гвардії України іноземцями та особами без громадянства".

Зазначається, що тепер у формуванні можуть проходити військову службу іноземці, які на законних підставах перебувають на території України. Вони повинні не мати судимостей та підпадати під вимоги проходження військової служби. Таких осіб можуть прийняти до Нацгвардії лише у добровільному порядку – тобто за контрактом.

Іноземці можуть служити в армії як на рядових посадах, так і на посадах сержантського та старшинського складу. Окрім цього, приймати на службу зможуть і жінок-іноземок – однак лише за наявності відповідних вакантних посад.

Водночас Міністерство внутрішніх справ самостійно визначає посади, на які не можуть прийняти іноземців чи осіб без громадянства, а також встановлюють військові частини, де ті не можуть проходити службу.

Як це відбуватиметься

Зазначається, що іноземці, які хочуть служити за контрактом, повинні звернутися до ТЦК та СП за місцем їх проживання або ж безпосередньо до військової частини Національної гвардії України. Там вони подають відповідну заяву, після чого щодо них проводять перевірку всієї документації.

Особи з іноземним громадянством повинні обов'язково пройти військово-лікарську комісію і професійно-психологічний відбір, а також здати нормативи з фізичної підготовки. Ті особи, які вперше приймаються на військову службу, беруть офіційне зобов'язання неухильно додержуватися Конституції, законів України та сумлінно виконувати обов'язки військової служби.

Під час відбору іноземців на посади враховується їх попередній досвід проходження військової служби, спеціальність та освіта. Якщо ж особа не має такого, то її відправляють на попередню підготовку на спеціальних курсах.