Иностранцы и лица без гражданства теперь могут служить в Нацгвардии

Отныне иностранцы и лица без гражданства теперь могут служить в Национальной гвардии Украины. Однако для этого должны быть определенные условия.

Соответствующий указ 21 февраля подписал президент Украины Владимир Зеленский. Он вступил в силу со дня его публикации.

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Изменения в положении о Нацгвардии

Владимир Зеленский подписал указ "О Положении о прохождении военной службы в Национальной гвардии Украины иностранцами и лицами без гражданства".

Отмечается, что теперь в формировании могут проходить военную службу иностранцы, которые на законных основаниях находятся на территории Украины. Они должны не иметь судимостей и подпадать под требования прохождения военной службы. Таких лиц могут принять в Нацгвардию только в добровольном порядке – то есть по контракту.

Иностранцы могут служить в армии как на рядовых должностях, так и на должностях сержантского и старшинского состава. Кроме этого, принимать на службу смогут и женщин-иностранок – однако только при наличии соответствующих вакантных должностей.

В то же время Министерство внутренних дел самостоятельно определяет должности, на которые не могут принять иностранцев или лиц без гражданства, а также устанавливают воинские части, где те не могут проходить службу.

Как это будет происходить

Отмечается, что иностранцы, которые хотят служить по контракту, должны обратиться в ТЦК и СП по месту их проживания или непосредственно в воинскую часть Национальной гвардии Украины. Там они подают соответствующее заявление, после чего по ним проводят проверку всей документации.

Лица с иностранным гражданством должны обязательно пройти военно-врачебную комиссию и профессионально-психологический отбор, а также сдать нормативы по физической подготовке. Те лица, которые впервые принимаются на военную службу, берут официальное обязательство неуклонно соблюдать Конституцию, законов Украины и добросовестно выполнять обязанности военной службы.

При отборе иностранцев на должности учитывается их предыдущий опыт прохождения военной службы, специальность и образование. Если же лицо не имеет такого, то его отправляют на предварительную подготовку на специальных курсах.