Створює умови для затяжної загарбницької війни в Україні: в ISW проаналізували заяви Путіна

Президент Росії Володимир Путін створює умови для затяжної загарбницької війни в Україні. Диктатор порівнює себе з російським царем Петром Великим.

Під час зустрічі з Радою при Президентові РФ з розвитку громадянського суспільства та прав людини Путін заявив, що "спецоперація" в Україні може бути "тривалим процесом", а захоплення нової території – суттєвим результатом для Росії.

До теми Місто незламності: чому битва за Бахмут є вирішальною для контролю України над Донбасом

Путін захотів погратись у царя

Путін порівняв себе з російським царем Петром Великим, зазначивши, що як і він Росія тепер контролює Азовське море.

Це звернення до російської імперської історії явно зображує нинішні путінські цілі в Україні як відверто імперіалістичні й все ж таки максималістські. Путін змушує російську аудиторію чекати на затяжну, виснажливу війну в Україні, яка, як і раніше, спрямована на завоювання додаткових українських територій,

– сказали аналітики з ISW.

Російський інформаційний простір позитивно відреагував на затвердження Путіна та висунув додаткові умови для затягування війни. Один блогер, порівнявши Україну з Сирією, сказав, що російські війська розпочали значні перемоги на полі бою лише через роки після початку операції.

ISW раніше зазначала, що з літа, а саме після того, як російські сили не змогли забезпечити та утримати свої основні цілі, Кремль встановлював інформаційні умови для затягування війни в Україні. Ця інформаційна обумовленість принципово несумісна з будь-якими дискусіями про припинення вогню чи переговори. Експерти зауважили, що Путін, схоже, не бажає ризикувати втратою внутрішнього імпульсу, навіть ненадовго зупинивши свої наступальні операції, не кажучи вже про те, щоб відмовитись від своїх цілей.

17 листопада Путін змінив склад СПЛ, прибравши російських правозахисників, які критикували кремлівську цензуру. На їхнє місце призначили політичних та довірених осіб, а також відомого російського військового "кореспондента". Експерти зауважили, що використання національного органу з прав людини для захисту та створення умов для продовження геноцидної війни в Україні підриває заяви Кремля про прихильність Росії до прав людини.

Диктатор продовжує брязкати ядерною зброєю

Під час зустрічі з Радою Путін так само підтвердив офіційну позицію Росії щодо застосування ядерної зброї. Агресор заявив, що загроза ядерної війни зростає, але Росія не буде першою, хто застосує ядерну зброю. Він сказав, що російська ядерна доктрина заснована на самообороні, і заявив, що будь-яке застосування Росією ядерної зброї буде у відповідь.

При цьому Путін, попри всі прогнози експертів, схоже не бажає домагатися припинення бойових дій на зимовий період. Російські військові продовжують наступальні операції навколо Бахмута і поки що відмовляють собі в оперативній паузі, яка б відповідала передовій військовій практиці.

Нинішня зацикленість Путіна на наступальних операціях навколо Бахмута і в інших місцях сприяє здібності України зберігати військову ініціативу в інших частинах театру військових дій,

– сказали в ISW.

Аналітики вважають, що подальші оперативні успіхи України залежить від здатності українських сил продовжувати послідовні операції протягом зими 2022 – 2023 років без перерви.