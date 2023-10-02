США серйозно стурбовані корупцією в Україні: Politico розповів про стратегію Вашингтона

Американські журналісти ознайомились зі стратегічним документом Сполучених Штатів, що присвячений їхній політиці стосовно України. У ньому корупцію високого рівня розглядають як серйозну загрозу політичної стабільності нашої держави.

Також у документі є нові подробиці щодо планів Сполучених Штатів на реформи в Україні. Як стверджує Politico, адміністрація Джозефа Байдена вважає, що корупція на топрівні може похитнути симпатії західного світу щодо української боротьби проти агресора.

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Якими є перестороги США

Місяць тому Вашингтон опублікував 22-сторінковий документ, який стосується його стратегії щодо України. Однак, як стверджують журналісти, засекречена його частина є втричі більшою і значно різкішою в оцінках.

Проаналізувавши її, можна дійти висновку, що чиновники Сполучених Штатів стурбовані корупцією в Україні набагато більше, ніж вони публічно визнають. Зокрема, в документі стверджують, що "толерування корупції високого рівня підриває довіру суспільства та іноземних лідерів до уряду".

Протягом місяців війни у приватних розмовах Джозеф Байден обмежувався побіжними згадками про цю проблему в спілкуванні з Києвом. Американський президент прагнув показати свою солідарність з Україною і не давати маленькій групі республіканців підґрунтя для критики в наданні допомоги.

Однак тепер Вашингтон посилив тиск на Київ як публічно, так і непублічно. Прикладом цього можна вважати вересневу зустріч Джейка Саллівана з українськими антикорупціонерами та оприлюднення листа Білого Дому із переліком необхідних реформ.

Яких додаткових заходів очікують Сполучені Штати

Як стверджує Politico, ці натяки США не залишилися поза увагою української влади. Зокрема, звільнення міністра оборони Олексія Резнікова та його заступників розглядають як своєрідний меседж Заходу щодо рішучості у боротьбі з корупцією.

Як пояснено в Інтегральній стратегії щодо України, реформи, запропоновані США, мають на меті "допомогти органам національної безпеки виконувати завдання незалежно від центральної влади" та "зменшити можливості для корупції".

Серед іншого, США прагнуть побачити зміни в таких сферах:

Впровадження стандартів НАТО в Збройних Силах України . Зокрема, це стосується збільшення сержантського складу, а також впровадження натівської термінології в українські оборонні документи. Також Вашингтон прагне, аби Україна змогла наростити виробництво власної зброї та створила сприятливе середовище для воєнних стартапів.

. Зокрема, це стосується збільшення сержантського складу, а також впровадження натівської термінології в українські оборонні документи. Також Вашингтон прагне, аби Україна змогла наростити виробництво власної зброї та створила сприятливе середовище для воєнних стартапів. Деолігархізація та зменшення впливу олігархів на українську політику . Особливо Сполучені Штати наголошують на енергетичному та гірничовидобувному секторах, деолігархізацію яких вважають "ключовим фактором у відбудові України". Також від нашої держави очікують децентралізації контролю за енергетичним сектором.

. Особливо Сполучені Штати наголошують на енергетичному та гірничовидобувному секторах, деолігархізацію яких вважають "ключовим фактором у відбудові України". Також від нашої держави очікують децентралізації контролю за енергетичним сектором. Зміни у фінансовій системі . США заохочують український уряд “збільшити кредитування для підтримки підприємництва” та зменшення ролі держави в банківському секторі. Важливою вимогою Сполучених Штатів щодо цього Politico називає "повернення Альфа-Банку в приватну власність".

. США заохочують український уряд “збільшити кредитування для підтримки підприємництва” та зменшення ролі держави в банківському секторі. Важливою вимогою Сполучених Штатів щодо цього Politico називає "повернення Альфа-Банку в приватну власність". Зміни в судовій системі . Сполучені Штати очікують, що Україна зможе обрати понад 2000 нових суддів для того, щоб збільшити швидкість розгляду справ і пришвидшити розгляд понад 9000 скарг на судові правопорушення.

. Сполучені Штати очікують, що Україна зможе обрати понад 2000 нових суддів для того, щоб збільшити швидкість розгляду справ і пришвидшити розгляд понад 9000 скарг на судові правопорушення. США прагнуть посилити свої зв'язки з Україною. З цією метою Вашингтон прагне підтримувати вивчення англійської мови в українських школах, а також збільшити своє представництво в Україні, коли для цього будуть відповідні обставини.

Що відомо про перемовини між США та Україною щодо реформ