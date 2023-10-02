США серьезно озабочены коррупцией в Украине: Politico рассказал о стратегии Вашингтона
Источник:Politico
Американские журналисты ознакомились со стратегическим документом Соединенных Штатов, посвященным их политике в отношении Украины. В нем коррупцию высокого уровня рассматривают как серьезную угрозу политической стабильности нашего государства.
Также в документе есть новые подробности планов Соединенных Штатов на реформы в Украине. Как утверждает Politico, администрация Джозефа Байдена считает, что коррупция на топ-ровне может поколебать поддержку украинской борьбы против агрессора.
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Каковы предостережения США
Месяц назад Вашингтон опубликовал 22-страничный документ, который касается его стратегии по отношению к Украине. Однако, как утверждают журналисты, засекреченная его часть в три раза больше и значительно резче в оценках.
Проанализировав ее, можно сделать вывод, что чиновники Соединенных Штатов обеспокоены коррупцией в Украине гораздо больше, чем они публично признают. В частности, в документе утверждают, что "толеровка коррупции высокого уровня подрывает доверие общества и иностранных лидеров к правительству".
В течение месяцев войны в частных разговорах Джозеф Байден ограничивался беглыми упоминаниями об этой проблеме в общении с Киевом. Американский президент стремился показать свою солидарность с Украиной и не давать маленькой группе республиканцев почву для критики оказания помощи.
Однако теперь Вашингтон усилил давление на Киев, как публично, так и непублично. Примером этого можно считать сентябрьскую встречу Джейка Салливана с украинскими антикоррупционерами и обнародование письма Белого Дома с перечнем необходимых реформ.Важно! Как утверждает Politico, эти намеки США не остались без внимания украинских властей. В частности, увольнение министра обороны Алексея Резникова и его заместителей рассматривают как своеобразный месседж Западу по поводу решимости Украины в борьбе с коррупцией.
Каких дополнительных меры ожидают Соединенные Штаты
Как объяснено в Интегральной стратегии по Украине, реформы, предложенные США, направлены на то, чтобы "помочь органам национальной безопасности выполнять задачи независимо от центральной власти" и "уменьшить возможности для коррупции".
Среди прочего, США стремятся увидеть изменения в следующих областях:
- Внедрение стандартов НАТО в Вооруженных Силах Украины. В частности это касается увеличения сержантского состава, а также внедрения натовской терминологии в украинские оборонные документы. Также Вашингтон стремится к тому, чтобы Украина смогла нарастить производство собственного оружия и создала благоприятную среду для военных стартапов.
- Деолигархизация и уменьшение влияния олигархов на украинскую политику. Особенно Соединенные Штаты отмечают энергетический и горнодобывающий секторы, деолигархизацию которых считают "ключевым фактором в восстановлении Украины". Также от нашего государства ожидают децентрализации контроля над энергетическим сектором.
- Изменения в финансовой системе. США призывают украинское правительство "увеличить кредитование для поддержки предпринимательства" и уменьшить роль государства в банковском секторе. Важным требованием Соединенных Штатов в этом отношении Politico называет "возвращение Альфа-Банка в частную собственность".
- Изменения в судебной системе. Соединенные Штаты ожидают, что Украина сможет избрать более 2000 новых судей для того, чтобы увеличить скорость рассмотрения дел и ускорить рассмотрение более 9000 жалоб на судебные правонарушения.
- США стремятся усилить свои связи с Украиной. С этой целью Вашингтон стремится поддерживать изучение английского в украинских школах, а также увеличить свое представительство в Украине, когда для этого будут соответствующие обстоятельства.
Что известно о переговорах между США и Украиной по реформам
- 25 сентября в руки журналистов попало письмо от советника Белого дома к Координационной платформе доноров Украины. В нем был предложен план по реформам, которые должны провести Украина в течение следующих 18 месяцев.
- Среди предложений Соединенных Штатов – усиление антикоррупционных органов Украины и завершение реформ в судебной системе. В то же время, посольство США подчеркнуло, что этот перечень реформ не является ультиматумом и что военная поддержка Вашингтона будет продолжаться независимо от успехов Украины в реформах.
- В то же время в Вашингтоне продолжаются жесткие дискуссии о принятии бюджета на 2024 год и объеме средств, который будет выделен в поддержку Украины. Из-за того, что в Палате представителей большинство имеет Республиканская партия, предложение Байдена по выделению 6,1 млрд долларов для Украины не поддержали и будут рассматривать повторно.
- Также важно, что Украина получает деньги от Соединенных Штатов не только для ведения войны, но и для покрытия дефицита в бюджете. Так, в 2023 году регулярные поступления от Вашингтона в бюджет Украины достигли 10 млрд. долларов.