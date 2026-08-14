Его могила похожа на библиотеку: где похоронен Всеволод Нестайко – автор "Тореадоров из Васюковки"

Всеволод Нестайко подарил украинским читателям мир, в котором даже самые сложные приключения заканчиваются дружбой, смехом и надеждой. Его книги пережили несколько поколений, а имена Явы Реня и Павлуши Завгороднего до сих пор хорошо знакомы детям и взрослым.

Однако за солнечными историями о Васюковке скрывалась непростая биография – с потерей отца, войной и оккупацией. Где закончился жизненный путь писателя, что известно о его последнем пристанище и как выглядит могила автора "Тореадоров из Васюковки" – рассказываем далее в материале 24 Канала.

Что стоит знать о Всеволоде Нестайко

Всеволод Зиновиевич Нестайко родился 30 января 1930 года в Бердичеве Житомирской области. Его отец, Зиновий Нестайко, во время Первой мировой войны служил в рядах Украинских сечевых стрельцов, а впоследствии был солдатом Украинской Галицкой армии. Мать, Мария Ивановна, преподавала русский язык и литературу.

В 1933 году отца писателя арестовали советские органы. Он погиб в лагере, а Всеволод остался с матерью. Впоследствии они переехали в Киев.

Детство Нестайко пришлось на сложный период украинской истории – Голодомор, репрессии, Вторую мировую войну и нацистскую оккупацию Киева. Позже писатель вспоминал, что дружба, чтение и фантазия помогали пережить эти годы.



Фантазия, дружба и чтение помогали маленькому Всеволоду Нестайко в тяжелые времена / Фото UaModna

После школы Нестайко поступил на славянское отделение филологического факультета Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко. После окончания учебы он работал в редакциях журналов "Днепр" и "Барвинок", а также в издательстве "Веселка".

За свою жизнь писатель создал десятки произведений для детей. В его книгах сочетаются юмор, приключения, фантастика и внимание к детской психологии. Его герои ошибаются, спорят, придумывают невероятные истории и учатся отвечать за свои поступки.

"Тореадоры из Васюковки", которых дети любят спустя десятки лет

Самым известным произведением Всеволода Нестайко стала трилогия о друзьях Яве Реня и Павлуше Завгороднем. В нее входят повести "Приключения Робинзона Кукурузо", "Незнакомец из тринадцатой квартиры" и "Тайна трех неизвестных".

Первые части цикла вышли в 1960-х годах. В книгах ребята строят "метро" под свинарником, придумывают необычные приключения, пытаются устроить корриду с коровой Контрибуцией и постоянно попадают в забавные ситуации.

Несмотря на советское время, в которое создавались эти произведения, главным для Нестайко были не идеологические лозунги, а дружба, воображение, юмор и стремление детей к самостоятельности. Именно поэтому "Тореадоры из Васюковки" остались популярными и после распада СССР.

В 1979 году трилогию включили в Особый почетный список Международной Рады по детской и юношеской книге – IBBY. Книгу перевели более чем на 20 языков.

Почему успех "Тореадоров из Васюковки": смотрите видео

В 2004 году в издательстве "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" вышла новая авторская редакция "Тореадоров из Васюковки". Нестайко работал над текстом вместе с поэтом и редактором Иваном Малковичем, который участвовал в редакторской подготовке. В новой версии убрали часть советских идеологических наслоений, а также детали, которые могли быть непонятны современным читателям.

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Когда умер и где похоронен Нестайко

Всеволод Нестайко скончался 16 августа 2014 года в Киеве на 85-м году жизни. В последние годы у него были серьезные проблемы со здоровьем, и он потерял зрение.

Прощание с писателем состоялось 19 августа 2014 года. Его похоронили на Байковом кладбище в Киеве, на участке № 33, вместе с женой.

Байковое кладбище – одно из самых известных исторических некрополей столицы. Здесь похоронены деятели украинской культуры, науки, политики и искусства, в частности, Иван Миколайчук и Евгений Патон. Могила Нестайко расположена в той части кладбища, где также покоятся другие представители украинской интеллигенции.

Похороны писателя запомнились необычной традицией: многие люди принесли с собой маленькие зеркала, чтобы запустить в небо солнечные зайчики для автора сказки "В Стране Солнечных Зайчиков".

Как выглядит могила Нестайко

Могила Всеволода Нестайко расположена на участке № 33 Байкового кладбища. Ее легко узнать по необычному надгробию: вместо традиционной вертикальной плиты здесь создали композицию, связанную с книгами.

В центре памятника – бронзовое погрудье писателя. Его поместили в декоративное обрамление с украинским геометрическим орнаментом. Рядом выгравированы каменные тома, сложенные в ряд и частично наложенные друг на друга. Благодаря этому надгробие напоминает небольшую библиотеку под открытым небом.

Для его изготовления использовали фиолетовый гранит, бронзу и технику глубинной резьбы. Дизайн разработали скульпторы Сидорук и Крылов совместно с мастерской мемориальной архитектуры.

Такое оформление напрямую отсылает к литературному наследию Нестайко. За более чем 55 лет творческой работы он написал более 30 повестей, романов и сборников рассказов. Его самые известные книги – "Тореадоры из Васюковки", "В Стране Солнечных Зайчиков", "Необычные приключения в лесной школе", "Единица с обманом", "Пятерка с хвостиком", "Загадка старого клоуна" и "Чудеса в Гарбузянах".

Как выглядит могила Всеволода Нестайко: смотрите видео

Всеволод Нестайко оставил заметный след в украинской детской литературе. Его книги помогли нескольким поколениям читателей увидеть детство как пространство дружбы, юмора, фантазии и свободы.

Писатель пережил репрессии в отношении отца, войну и работу в советской издательской системе, но сохранил в своих произведениях легкость и доброжелательность. Он не игнорировал сложности жизни, однако обращался к детям не на языке страха, а на языке приключений и доверия.

Могила Нестайко на Байковом кладбище – это место памяти об авторе, чьи книги продолжают читать дети и взрослые. А история с зеркальцами на его похоронах хорошо передает отношение читателей к писателю: его провожали не только со скорбью, но и со светом, юмором и благодарностью.