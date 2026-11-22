Во время прогулки по сицилийскому Палермо обычное утреннее паломничество к знаменитому скальному святилищу на горе Монте-Пеллегрино может обернуться неожиданным открытием, от которого перехватывает дыхание.

Прямо на каменной стене пещерного храма, почти на всю ее высоту, установлена монументальная мемориальная доска, посвященная украинским казакам 17 века. Этот артефакт напоминает о том, насколько глубоки и неожиданны связи Украины с миром: даже за тысячи километров от родных степей, в скалах Средиземноморья, запечатлена память о свободолюбивых украинских воинах, которые в разные эпохи боролись за свободу, путешествовали по миру и находили новый дом вдали от родины.

Что это за скальный храм в Палермо и с чего там казацкий след

Речь идет о знаменитом святилище Святой Розалии – покровительницы Палермо, расположенном в естественной известняковой пещере на вершине горы Монте-Пеллегрино на высоте более 400 метров над уровнем моря. По преданию, именно в этом гроте в 12 веке жила и молилась отшельница Розалия, а в 1624 году, когда в городе бушевала страшная эпидемия чумы, найденные здесь мощи святой чудесным образом спасли Палермо от чумы.

С тех пор пещерный храм стал местом паломничества для путешественников, моряков и воинов со всей Европы. В 17 веке украинские казаки не только совершали морские походы по Черному и Средиземному морям, но и участвовали в европейских военных кампаниях, поступали на службу к итальянским государствам или вырывались из османского плена и находили убежище на юге Италии.

Покровительница Сицилии / Фото CREDO

Почему украинские казаки XVII века были известны в Италии и на Сицилии

В XVII веке слава о запорожских казаках как о непобедимых воинах и искусных мореплавателях гремела по всей Европе. Итальянские хроники, дипломатические депеши Ватикана и мемуары того времени регулярно упоминали казацкие походы на чайках против Османской империи, которые существенно ослабляли давление турок на Средиземноморье и итальянские берега, в частности, на Сицилию.

Часть украинцев оседала в итальянских портовых городах, вступала в местные войска, училась в университетах или оставляла пожертвования и памятные знаки в главных христианских святынях в знак благодарности за спасение на море или освобождение из неволи. Сегодня эта монументальная таблица на стене сицилийской пещеры стала живым символом несокрушимости украинского духа, который спустя века вновь объединяет украинцев в разных уголках планеты.