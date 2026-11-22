Просто на кам'яній стіні печерного храму, майже на всю її висоту, встановлено монументальну меморіальну таблицю, присвячену українським козакам 17 століття. Цей артефакт нагадує, наскільки глибокими й несподіваними є зв'язки України зі світом: навіть за тисячі кілометрів від рідних степів, у скелях Середземномор'я, закарбована пам'ять про волелюбних українських воїнів, які в різні епохи боролися за свободу, мандрували світом і знаходили новий дім далеко від батьківщини.

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Що це за скельний храм у Палермо та звідки там козацький слід

Йдеться про знаменитий санктуарій Святої Розалії – покровительки Палермо, який розташований у природній вапняковій печері на вершині гори Монте-Пеллегріно на висоті понад 400 метрів над рівнем моря. За переказами, саме в цій гроті у 12 столітті жила й молилася відлюдниця Розалія, а в 1624 році, коли в місті лютувала страшна епідемія чуми, знайдені тут мощі святої дивом врятували Палермо від мору.

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З того часу печерний храм став місцем паломництва для мандрівників, моряків і воїнів з усієї Європи. У 17 столітті українські козаки не лише здійснювали морські походи Чорним і Середземним морями, а й брали участь у європейських військових кампаніях, потрапляли на службу до італійських держав або визволялися з османського полону та знаходили прихисток на півдні Італії.

Покровителька Сицилії / Фото CREDO

Чому українські козаки 17 століття були відомими в Італії та на Сицилії

У 17 столітті слава про запорозьких козаків як непереможних воїнів і вправних мореплавців гриміла по всій Європі. Італійські хроніки, дипломатичні депеші Ватикану та мемуари того часу регулярно згадували козацькі походи на чайках проти Османської імперії, які суттєво послаблювали тиск турків на Середземномор'я та італійські береги, зокрема й на Сицилію.

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Частина українців осідала в італійських портових містах, вступала до місцевих військ, навчалася в університетах або залишала пожертви та пам'ятні знаки в головних християнських святинях на знак вдячності за порятунок у морі чи визволення з неволі. Сьогодні ця монументальна таблиця на стіні сицилійської печери стала живим символом незламності українського духу, який через століття знову об'єднує українців у різних куточках планети.