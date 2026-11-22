Прямо на каменной стене пещерного храма, почти на всю ее высоту, установлена монументальная мемориальная доска, посвященная украинским казакам 17 века. Этот артефакт напоминает о том, насколько глубоки и неожиданны связи Украины с миром: даже за тысячи километров от родных степей, в скалах Средиземноморья, запечатлена память о свободолюбивых украинских воинах, которые в разные эпохи боролись за свободу, путешествовали по миру и находили новый дом вдали от родины.

Adv

Что это за скальный храм в Палермо и с чего там казацкий след

Речь идет о знаменитом святилище Святой Розалии – покровительницы Палермо, расположенном в естественной известняковой пещере на вершине горы Монте-Пеллегрино на высоте более 400 метров над уровнем моря. По преданию, именно в этом гроте в 12 веке жила и молилась отшельница Розалия, а в 1624 году, когда в городе бушевала страшная эпидемия чумы, найденные здесь мощи святой чудесным образом спасли Палермо от чумы.

Реклама

С тех пор пещерный храм стал местом паломничества для путешественников, моряков и воинов со всей Европы. В 17 веке украинские казаки не только совершали морские походы по Черному и Средиземному морям, но и участвовали в европейских военных кампаниях, поступали на службу к итальянским государствам или вырывались из османского плена и находили убежище на юге Италии.

Покровительница Сицилии / Фото CREDO

Почему украинские казаки XVII века были известны в Италии и на Сицилии

В XVII веке слава о запорожских казаках как о непобедимых воинах и искусных мореплавателях гремела по всей Европе. Итальянские хроники, дипломатические депеши Ватикана и мемуары того времени регулярно упоминали казацкие походы на чайках против Османской империи, которые существенно ослабляли давление турок на Средиземноморье и итальянские берега, в частности, на Сицилию.

Реклама

Часть украинцев оседала в итальянских портовых городах, вступала в местные войска, училась в университетах или оставляла пожертвования и памятные знаки в главных христианских святынях в знак благодарности за спасение на море или освобождение из неволи. Сегодня эта монументальная таблица на стене сицилийской пещеры стала живым символом несокрушимости украинского духа, который спустя века вновь объединяет украинцев в разных уголках планеты.