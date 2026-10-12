Почему автомобильные шины черные, если резина от природы белая: грязь колес здесь ни при чем

Сегодня черный цвет шин кажется незыблемым стандартом инженерии, но чистый натуральный каучук, который добывают из сока гевеи, имеет молочно-белый цвет. Однако на заре автомобилестроения первые шины выглядели совершенно иначе – они были кремового, светло-серого или ослепительно-белого цвета.

Когда изобретатель Джон Бойд Данлоп в 1888 году запатентовал пневматическую шину, заменив деревянные колеса с железными ободами, водители столкнулись с другой проблемой. Чистый натуральный каучук был совершенно не приспособлен к скоростям и нагрузкам двигателей внутреннего сгорания, поэтому нужно было искать новые решения, рассказывает iflscience.

Слишком дорогое удовольствие

Светлые шины из чистого каучука оказались на удивление капризными. Солнечное ультрафиолетовое излучение и атмосферный озон безжалостно разрушали полимерные связи: резина рассыхалась, покрывалась сетью глубоких трещин и теряла эластичность за считанные месяцы.

Более того, трение о брусчатку и щебень нагревало покрышку, поэтому мягкий материал стирался практически на глазах. По подсчетам инженеров компании Goodyear, комплект белых шин без специальных добавок редко выдерживал даже 8 000 километров пробега.

Черные шины спасли автомобилистов от больших затрат / Фото Pexels

Владельцам первых автомобилей приходилось менять шины по 2 – 3 раза в год, а это обходилось не в несколько копеек.

Инженерная магия сажи

Решение нашли в начале XX века, когда химики начали смешивать сырой каучук с техническим углеродом – сажей. Это ультратонкий порошок, состоящий почти на 97 % из чистого углерода, который получают путем неполного сгорания нефтепродуктов в условиях дефицита кислорода.

Добавление сажи превратило хрупкую резину в прочный композит и навсегда изменило облик автомобилей. Срок службы шин увеличился в десятки раз, что порадовало всех участников автомобильной индустрии. А маскировка придорожной пыли и грязи стала лишь приятным визуальным бонусом.