Какое самое старое дерево на планете: оно старше Стоунхенджа и до сих пор стоит

Самое старое дерево в мире – это не просто ботанический рекорд. Это живое существо, что, возможно, появилось еще до того, как люди построили Стоунхендж.

Определить настоящего "чемпиона" не так просто. Чтобы точно определить возраст дерева, нужно изучить его годовые кольца, сообщает Discover wild life. А это часто означает сверление ствола или отбор образца древесины – процедура, сопряженная с риском для очень старых деревьев.

Именно поэтому вокруг звания самого старого дерева на планете ведутся споры. Одно дерево имеет почти легендарный статус, другое было старше, но его уже нет, а третье может побить рекорд – если оценки подтвердятся.

Какое дерево считается самым старым в мире?

Долгое время одним из старейших известных деревьев считали сосну колючую по имени Прометей. Она росла на вершине Уилер в штате Невада, США. В 1964 году дерево срубили для научного исследования. После подсчета колец выяснилось, что Прометею было не менее 4 862 лет. По данным Guinness World Records, возраст этого дерева оценивали примерно в 5 200 лет.

Когда Прометей пророс, Стоунхендж еще не был построен. Но это дерево уже не живет, поэтому в разговоре о самом старом живом дереве его упоминают отдельно – как рекордсмена прошлого.

Как выглядит этот старожил среди деревьев: смотрите видео

Почему все говорят о Мафусаиле?

Среди живых деревьев самым известным претендентом на первенство является Мафусаил – еще одна колючая сосна, растущая в Белых горах Калифорнии, в США. Ее возраст обычно оценивают примерно в 4 800 – 5 000 лет. Ученые называют Мафусаила самым старым подтвержденным живым деревом и указывают его возраст около 4 850 лет.

Название дерево получило в честь библейского Мафусаила, который, по преданию, прожил более 900 лет. Точное место, где растет Мафусаил, держится в секрете. Известно лишь, что дерево находится в Ancient Bristlecone Pine Forest, входящем в национальный лес Иньо в восточной Калифорнии. Это делается в целях защиты, ведь известные древние деревья могут пострадать от вандалов, наплыва туристов или людей, которые захотят взять "сувенир" на память.

Может ли самым старым быть дерево из Чили?

У Мафусаила есть серьезный конкурент – патагонский кипарис в национальном парке Алерсе-Костеро в Чили. Его называют Alerce Milenario или Gran Abuelo, то есть "Большой дедушка". В 2022 году чилийский ученый Джонатан Баричивич оценил возраст этого дерева с помощью статистического моделирования. По этой оценке, дереву может быть более 5 тысяч лет.

Модельная оценка для Gran Abuelo достигала 5 484 лет. Но именно здесь начинается главный нюанс. Возраст Мафусаила и других остистых сосен лучше подтвержден традиционными методами дендрохронологии. А оценка Gran Abuelo основана не на полном подсчете всех годичных колец, а на модели, поскольку взять полный образец с такого дерева сложно и опасно. Поэтому ученые пока не спешат окончательно присвоить этот титул Чили. Gran Abuelo может оказаться самым старым живым деревом на планете, но этот статус еще требует подтверждения.