Разгадка века: искусственный интеллект расшифровал тайны "камни тамплиеров" Золочевского замка

Многолетняя мистическая загадка Золочевского замка, вокруг которой десятилетиями строили фантастические теории о наследии ордена тамплиеров, наконец-то получила научное объяснение. С помощью современных технологий искусственного интеллекта исследователям удалось прочесть неполный затертый текст, высеченный на каменных глыбах во дворе памятника.

Как оказалось, эта реликвия не имеет никакого отношения к средневековым рыцарям, а таит в себе глубокую личную драму эпохи романтизма XIX века, рассказали во Львовской национальной галерее искусств.

Конец легенды о рыцарском ордене

Две массивные каменные глыбы привезли в Золочевский замок с холмов вблизи села Новоселки. Частично высеченные буквы готического шрифта и непонятные ряды точек породили многочисленные легенды среди экскурсоводов и конспирологов. Их нередко связывали с тайнами ордена тамплиеров, несмотря на то, что последнего большого магистра Жака де Моле казнили еще в 1314 году.

Искусственный интеллект разгадал загадку "камней тамплиеров" / Фото Львовской национальной галереи искусств

Специалисты галереи давно склонялись к мнению, что артефакты относятся к гораздо более позднему времени – романтическому XIX веку, когда среди дворян было модно обустраивать в парках таинственные гроты или устанавливать символические кенотафы.

Как искусственный интеллект справился с задачей

Разгадать загадку удалось исследователю Артуру Ратинскому в сотрудничестве с директором галереи Тарасом Возняком. Используя ИИ-ассистента Claude, он проанализировал рисунок символов.

Выяснилось, что надпись представляла собой не зашифрованный код, а поэтическое сокращение: мастер высекал только первую букву каждого слова, а остальные буквы обозначал соответствующим количеством точек. Расшифровка значительно осложнялась особенностями шрифта, ведь древнее написание букв "s" и "c" легко спутать с другими знаками.

Загрузив структуру текста и порядок начальных букв в базу старинных польских произведений, алгоритм быстро нашел точное совпадение.

Что на самом деле написано на шляпе

Текст оказался фрагментом знаменитого "Трена XII" польского поэта эпохи Возрождения Яна Кохановского:

Колос мой единственный, ты еще не успел стать мной, а я, не дожидаясь твоего часа, снова сею тебя в печальную землю: но вместе с тобой хороню и надежду.

В переводе на украинский язык эти строки полны отцовской скорби: "Колос мой единственный, ты еще не успел мне вырасти, а я, не дожидаясь твоего часа, снова сею тебя в печальную землю; но вместе с тобой хороню и надежду".

Это произведение – плач отца по преждевременно утраченному ребенку, что полностью проясняет предназначение памятника.

Тайна второго камня и исторический след

Второй каменный валун, сохранившийся рядом, украшен двумя венками: сплетенным из цветов, символизирующим жизнь и радость, и терновым – знаком страданий и смерти. Короткая надпись на ней, скорее всего, содержит имя умершего ребенка или слова последнего прощания.

Исследователи предполагают, что оба камня служили кенотафом – символической могилой, установленной местными помещиками села Новоселки в память о своей трагедии. Окончательную точку в этой истории поможет поставить дальнейшее изучение метрических книг и дворянских архивов этого края.